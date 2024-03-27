Площадь нацпарка "Бурабай" увеличили почти на 186 гектаров

Фото: ortcom.kz

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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК рассказали о паводковой ситуации в регионах Казахстана. Ситуация стабилизирована в Костанайской области, где из-за интенсивного снеготаяния в населенных пунктах Аркалыка были - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК рассказали о паводковой ситуации в регионах Казахстана. Ситуация стабилизирована в Костанайской области, где из-за интенсивного снеготаяния в населенных пунктах Аркалыка были подтоплены жилые дома.





Ночью были проведены работы по откачке талых вод в полном объеме. В настоящее время в четырех населенных пунктах Новый, Родина, Северный, Дачный города Аркалыка из 12 частных жилых домов и 20 дворовых территорий вода отведена. Мониторинг и противопаводковые мероприятия в регионе продолжаются", - проинформировали в МЧС.





Сообщается, что для оказания содействия в проведении аварийно-спасательных работ в Костанайскую область были направлены силы и средства ДЧС Кызылординской области.









По данным ведомства, в поселке Шубаркудук Темирского района Актюбинской области из-за обильного снеготаяния и большого объема воды, которая прибыла с холмов Мукан, произошел разлив талых вод.





Поток воды вышел с берегов русел арычной системы поселка, следовательно, вода направилась по дорожному полотну внутри населенного пункта. Накануне силами ДЧС региона и местными исполнительными органами через каждые 50 метров были выгружены инертные материалы. Были возведены берегоукрепительные сооружения. Поэтому талые воды в данный момент проходят по дорожному полотну. Подтопленных домов нет. Вода спала на 30 сантиметров", - уточнили в пресс-службе.





По информации МЧС, для оказания содействия в проведении аварийно-спасательных работ в Актюбинскую область направлены силы и средства ДЧС Мангистауской области. Также в Шубаркудук выехали 50 военнослужащих и 4 единицы техники воинской части 20982 МЧС РК.









25 марта в 21.00 в городе Аягозе Абайской области в связи с интенсивным снеготаянием и резким потеплением наблюдается повышение уровня воды на реке Малый Аягоз. Силами местных исполнительных органов на двух улицах Шакенова и Желтоксан проводятся превентивные мероприятия по устройству обваловки на случай дальнейшего повышения уровня и выхода воды из берегов. В работе задействовано 14 человек и 6 единиц техники.





На данный момент угрозы подтопления домов нет. Таким образом, в целях исключения дальнейшего распространения воды на жилые массивы, на опасный участок завезено 400 тонн инертного материала. В случае ухудшения ситуации в полную готовность будут приведены силы и средства отела по ЧС Аягоза", - отметили в министерстве.









Кроме того, были проведены работы по отводу талых вод в городе Ерейментау Акмолинской области. Угроза подтопления жилых домов возникла на улице Мукатова. Также спасатели провели очистку водосточных труб. В настоящее время угроза подтопления домов в населенном пункте исключена. Уровень воды понизился на 100 сантиметров. Обстановка стабильная.





Также, по данным МЧС, продолжаются мероприятия по предупреждению паводков в районе Алтай Восточно-Казахстанской области. В поселке Зубовске провели снегоочистительные работы. Были очищены водопропускные каналы, мосты и арыки населенного пункта. Работы будут продолжены, добавили в ведомстве.