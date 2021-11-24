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Плотину Книжевского водохранилища восстановят в следующем году

23.11.2021, 09:34 61129
Плотину Книжевского водохранилища восстановят в следующем году
Фото: МЧС РК
ТАЛДЫКОРГАН. 23 НОЯБРЯ - Плотину Книжевского водохранилища, которую размыло вчера ночью, восстановят в следующем году. Об этом сообщил заместитель акима Жамбылского района Алматинской области Акниет Туматаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Начать работы прямо сейчас не позволяют климатические и погодные условия. К настоящему времени почти вся вода из озера ушла через брешь в гидросооружении. Местные власти утверждают, что угрозы для населения района нет, сообщает "Хабар 24". 
 
МЧС

Небольшое искусственное озеро, расположенное рядом с поселком Мынбаево в Жамбылском районе, появилось на карте еще в советские времена. Подобных водоемов вокруг Алматы много, все они создавались для поддержки аграрного сектора. В наше время рукотворные озера в основном находятся в распоряжении частных арендаторов, в некоторых разводят рыбу. Арендаторы должны поддерживать водохранилища в рабочем состоянии. 


МЧС

По информации телеканала, подобная чрезвычайная ситуация на этом гидротехническом сооружении уже имела место лет 15 назад. Затем плотину долго ремонтировали. И вот теперь все повторилось. То, что в результате этой аварии нет жертв и разрушений, можно объяснить особенностями рельефа и планировкой водоема. Поселок Мынбаево расположен в предгорьях Заилийского Алатау. Местность здесь холмистая, и вся выброшенная из озера вода сразу ушла в низину. 


 
Впрочем, угроза все же была. Поток воды на некоторое время перекрыл дорогу в поселок. Но так как все происходило ночью, транспорта на трассе не было. Однако пострадал питомник для бродячих собак, который находится прямо под плотиной. Вода здесь поднялась почти на полметра. В результате часть животных погибла. 
 

По сообщению были подняты все соответствующие отделы - отдел по чрезвычайным ситуациям, районный отдел полиции, местный и районный акиматы. Все службы были на месте", - сказал заместитель акима Жамбылского района Алматинской области Акниет Туматаев. 

 
За ночь уровень озера упал более чем на 10 метров. Вся вода ушла вниз по течению реки Узун-Карагалы, которая впадает в одно из самых крупных водохранилищ Алматинской области - Куртинское. Сейчас тот резервуар почти пустой, заполнен всего на 14 процентов. 
 
Что касается восстановительных работ, они начнутся только в следующем году. 

 

Восстановительные работы предварительно будут начаты весной следующего года, так как в зимний период работы по этому объекту будет проводить сложно. По гарантийному обязательству - представители подрядной организации", - сказал заместитель акима Жамбылского района Алматинской области Акниет Туматаев. 

 
Общий объем Книжевского водохранилища составляет почти 4,5 миллиона кубометров. В момент аварии оно было заполнено всего на 50 процентов. Это были своего рода испытания гидротехнического сооружения после ремонта. Теперь все работы по восстановлению размытой плотины будет производить подрядчик. Известно, что его гарантийные обязательства составляют два года. Вопрос, насколько качественно проводился ремонт, остается открытым.
 

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Мамин в ходе встречи с Токаевым отметил стабильность эпидситуации

23.11.2021, 20:10 54244
Мамин в ходе встречи с Токаевым отметил стабильность эпидситуации
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - В ходе встречи с премьер-министром Аскаром Маминым президенту Касым-Жомарту Токаеву было доложено о санитарно-эпидемиологической обстановке, мерах по стабилизации цен на социально значимые товары, привлечении инвестиций и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Премьер-министр Аскар Мамин отметил стабильность эпидемиологической ситуации и снижение уровня заболеваемости COVID-19. Так, за последний месяц количество заболевших уменьшилось в 2,4 раза, больных в стационарах - в 1,4 раза, амбулаторных больных - в 1,8 раза, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Продолжается планомерная работа по вакцинации населения. На сегодняшний день вакцинировано около 8,7 млн человек. 22 ноября во всех регионах началась ревакцинация.
 
Президент был проинформирован о работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.
 
Глава правительства также доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе реализации приоритетных направлений председательства Казахстана в ЕАЭС. В частности, активизирована совместная работа по развитию взаимовыгодных кооперационных проектов, устранению существующих барьеров в торговле, укреплению транспортно-логистического сотрудничества, внедрению цифровых технологий, расширению торгово-экономического сотрудничества.
 
К настоящему времени устранено 80% барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Товарооборот государств ЕАЭС за 9 месяцев текущего года вырос на 32,5 %, составив 52 млрд долларов, а объем торговли с третьими странами вырос на 32,7% и достиг 596 млрд долларов.
 

Токаев подписал закон о создании ракетно-космического комплекса "Байтерек"

23.11.2021, 18:14 70822
Токаев подписал закон о создании ракетно-космического комплекса "Байтерек"
Фото: bayterek.kz
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Глава государства подписал Закон "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года", передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Акорду
 
Протокол был подписан 31 октября 2020 года в Москве. В нем обозначены основные условия эксплуатации комплекса и вопросы финансирования. 
 

Космический ракетный комплекс "Байтерек" - комплекс, предназначенный для запусков космических аппаратов перспективной российской ракетой-носителем среднего класса, создание которой предусмотрено Федеральной космической программой Российской Федерации на 2016-2025 годы, с высоким уровнем экологической безопасности. В состав космического ракетного комплекса "Байтерек" входят стартовый и технический комплексы, создаваемые на базе технических средств, сооружений и коммуникаций космического ракетного комплекса "Зенит-М" космодрома "Байконур", учебно-тренировочные средства подготовки персонала по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, система телекоммуникационного и информационного обеспечения, а также районы падения отделяющихся частей ракет-носителей на территории Республики Казахстан и другие объекты наземной космической и обеспечивающей инфраструктуры", - говорится в документе

 
Казахстанская сторона обеспечивает финансирование:
 
  • содержания и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М", используемых для создания и функционирования космического ракетного комплекса "Байтерек", после их исключения из состава объектов, арендуемых российской стороной;
  • реконструкции и модернизации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М", включая стартовый и технический комплексы (за исключением контрольно-проверочной аппаратуры, используемой при подготовке ракеты-носителя на стартовом и техническом комплексах, а также систем и агрегатов, имеющих ограниченный доступ), строительства новых объектов наземной космической инфраструктуры, капитального ремонта и реконструкции существующих объектов наземной космической инфраструктуры в целях создания космического ракетного комплекса "Байтерек" и осуществления с него запусков автоматических и пилотируемых космических аппаратов;
  • создания учебно-тренировочных средств подготовки персонала по эксплуатации стартового и технического комплексов;
  • отведения районов падения отделяющихся частей ракет-носителей на территории Республики Казахстан;
  • модернизации системы телекоммуникационного и информационного обеспечения;
  • создания и модернизации объектов обеспечивающей инфраструктуры, необходимых для эксплуатации космического ракетного комплекса "Байтерек".

Сроки и объем финансирования проекта создания космического ракетного комплекса "Байтерек" определяются технико-экономическим обоснованием проекта.
 
Российская сторона обеспечивает финансирование:
 
  • создания перспективной ракеты-носителя среднего класса;
  • создания комплекта средств транспортирования составных частей ракеты-носителя;
  • модернизации технического комплекса разгонного блока, технического комплекса космического аппарата, технического комплекса космической головной части;
  • создания технического комплекса пилотируемого транспортного корабля;
  • модернизации комплекса средств измерения, сбора и обработки телеметрической информации;
  • создания контрольно-проверочной аппаратуры для перспективной ракеты-носителя среднего класса на техническом и стартовом комплексах.
 

Елбасы передал свои полномочия в партии Nur Otan Токаеву

23.11.2021, 16:23 84376
Елбасы передал свои полномочия в партии Nur Otan Токаеву
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Первый Президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев передает свои полномочия в партии Nur Otan президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе расширенного заседания Политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan, подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с Уставом партии", - сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

 

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