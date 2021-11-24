Плотину Книжевского водохранилища восстановят в следующем году

Фото: МЧС РК

ТАЛДЫКОРГАН. 23 НОЯБРЯ - Плотину Книжевского водохранилища, которую размыло вчера ночью , восстановят в следующем году. Об этом сообщил заместитель акима Жамбылского района Алматинской области Акниет Туматаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Начать работы прямо сейчас не позволяют климатические и погодные условия. К настоящему времени почти вся вода из озера ушла через брешь в гидросооружении. Местные власти утверждают, что угрозы для населения района нет, сообщает " Хабар 24 ".

МЧС





Небольшое искусственное озеро, расположенное рядом с поселком Мынбаево в Жамбылском районе, появилось на карте еще в советские времена. Подобных водоемов вокруг Алматы много, все они создавались для поддержки аграрного сектора. В наше время рукотворные озера в основном находятся в распоряжении частных арендаторов, в некоторых разводят рыбу. Арендаторы должны поддерживать водохранилища в рабочем состоянии.





МЧС

По информации телеканала, подобная чрезвычайная ситуация на этом гидротехническом сооружении уже имела место лет 15 назад. Затем плотину долго ремонтировали. И вот теперь все повторилось. То, что в результате этой аварии нет жертв и разрушений, можно объяснить особенностями рельефа и планировкой водоема. Поселок Мынбаево расположен в предгорьях Заилийского Алатау. Местность здесь холмистая, и вся выброшенная из озера вода сразу ушла в низину.







Впрочем, угроза все же была. Поток воды на некоторое время перекрыл дорогу в поселок. Но так как все происходило ночью, транспорта на трассе не было. Однако пострадал питомник для бродячих собак, который находится прямо под плотиной. Вода здесь поднялась почти на полметра. В результате часть животных погибла.

По сообщению были подняты все соответствующие отделы - отдел по чрезвычайным ситуациям, районный отдел полиции, местный и районный акиматы. Все службы были на месте", - сказал заместитель акима Жамбылского района Алматинской области Акниет Туматаев.

За ночь уровень озера упал более чем на 10 метров. Вся вода ушла вниз по течению реки Узун-Карагалы, которая впадает в одно из самых крупных водохранилищ Алматинской области - Куртинское. Сейчас тот резервуар почти пустой, заполнен всего на 14 процентов.

Что касается восстановительных работ, они начнутся только в следующем году.





Восстановительные работы предварительно будут начаты весной следующего года, так как в зимний период работы по этому объекту будет проводить сложно. По гарантийному обязательству - представители подрядной организации", - сказал заместитель акима Жамбылского района Алматинской области Акниет Туматаев.

Общий объем Книжевского водохранилища составляет почти 4,5 миллиона кубометров. В момент аварии оно было заполнено всего на 50 процентов. Это были своего рода испытания гидротехнического сооружения после ремонта. Теперь все работы по восстановлению размытой плотины будет производить подрядчик. Известно, что его гарантийные обязательства составляют два года. Вопрос, насколько качественно проводился ремонт, остается открытым.