По итогам саммита ОДКБ одобрено и принято 15 документов

Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, передает Kazakhstan Today.

Лидеры государств обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, подвели итоги реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в уходящем году, определили планы на предстоящий период.

Особое внимание было уделено практическим мерам противодействия актуальным вызовам и угрозам, борьбе с террористическими проявлениями, незаконным оборотом наркотиков, совместным мерам в сфере кибербезопасности.

Как сообщает пресс-служба Акорды, по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ было одобрено и принято 15 документов:

Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о формировании справедливого и устойчивого мироустройства.

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Плане развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2021-2025 годы".

Решение Совета коллективной безопасности Организации.

Договора о коллективной безопасности "Об Антинаркотической стратегии государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2021-2025 годы".

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Концепции комплексного системного подхода к обеспечению и контролю качества совместно разрабатываемой и производимой в рамках Организации Договора о коллективной безопасности продукции военного назначения на протяжении всего жизненного цикла".

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О дополнительных мерах по совершенствованию системы подготовки кадров для органов государственной власти государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности".

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О базовой учебно-методической организации по подготовке персонала Миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности".

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Протоколе о составе и дислокации миротворческих контингентов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности".

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О распределении квотных должностей в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности".

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "Об Отчете об исполнении бюджета Организации Договора о коллективной безопасности за 2019 год".

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О бюджете Организации Договора о коллективной безопасности на 2021 год".

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О награждении наградами Организации Договора о коллективной безопасности".

Протокольное Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности".

Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности. (Документ будет внесен на подписание членам Совета коллективной безопасности ОДКБ после завершения процедуры рассмотрения и одобрения органами ОДКБ, а также внутригосударственных процедур, необходимых для подписания международных договоров).

Протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года (документ будет внесен на подписание членам Совета коллективной безопасности ОДКБ после завершения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания международных договоров).

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