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Почему Токаев привился вакциной "Спутник V"

08.04.2021 7075
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Пресс-секретарь президент Казахстана Берик Уали рассказал, почему глава государства принял решение о вакцинации "Спутником V", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В социальных сетях наши граждане задаются вопросом: почему ранее глава государства выразил намерение получить казахстанскую вакцину, однако, не дождавшись ее, привился "Спутником V". Со всей ответственностью заявляю, что президент всегда поддерживает отечественное производство. Он привился вакциной, произведенной в Караганде, и полностью доверяет нашим ученым. После запуска производства казахстанской вакцины он планирует посетить с рабочим визитом Жамбылскую область и лично ознакомиться с работой предприятия. Следующей вакциной от коронавируса, которую намерен получить глава государства, будет отечественный препарат", - написал Берик Уали на своей странице в Фейсбуке.

 
По словам пресс-секретаря, президент убежден, что альтернативы вакцинации населения не существует.
 

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