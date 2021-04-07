Токаев привился от коронавируса Спутником V

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса вакциной "Спутник V", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня глава государства получил вакцину "Спутник V", произведенную карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет", - написал пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook .

Уали рассказал, что президент убежден в том, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности.

Глава государства вновь призывает всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это единственный способ уберечь себя и ваших близких", - сказал пресс-секретарь.

Он также напомнил, что ранее президент поручил правительству и местным исполнительным органам обеспечить поставки вакцин из-за рубежа и наладить отечественное производство, а также организовать прививочный процесс.

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