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Подписано постановление об исключении более 18 млн гектаров земель Карагандинской области и их передаче области Улытау

14.11.2022, 10:40 18246
Подписано постановление об исключении более 18 млн гектаров земель Карагандинской области и их передаче области Улытау
Фото: Depositphotos
Караганда. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов подписал постановление правительства "Об изменении границ Карагандинской области и установлении границ области Ұлытау".
 
Согласно документу, правительство постановляет изменить границы Карагандинской области путем исключения земель общей площадью 18 893 661,0 гектаров городов Жезказгана, Сатпаева и Каражала, Жанааркинского и Улытауского районов для передачи в состав области Ұлытау согласно приложению.
 
Установить границы области Ұлытау общей площадью 18 893 661,0 гектаров путем включения земель городов Жезказгана, Сатпаева и Каражала, Жанааркинского и Улытауского районов.
 
Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 

новости по теме

Назначен руководитель аппарата Министерства просвещения

14.11.2022, 20:25 7126
Назначен руководитель аппарата Министерства просвещения
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY -  Приказом министра просвещения Дулат Жекебаев назначен на должность руководителя аппарата Министерства просвещения РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Дулат Жекебаев родился в 1976 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е. Букетова.
 
Трудовую деятельность начал учителем географии и истории сельской школы.
 
С 2001 по 2005 годы работал заведующим отделом образования Осакаровского района Карагандинской области.
 
С 2005 по 2017 годы - заместитель акима Осакаровского района, заместитель директора департамента образования Карагандинской области, руководитель отдела образования Караганды.
 
С 2017 по 2019 годы занимал должность заместителя руководителя управления образования Астаны.
 
С 2019 года по настоящее время работал заместителем председателя Комитета по охране прав детей.
 

Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств

14.11.2022, 13:23 13576
Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств
Фото: telegram/БОРТ№1
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств

В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами 3 государств. Верительные грамоты вручили посол Соединенных Штатов Америки Дэниел Розенблюм, посол Республики Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво и посол Республики Молдова Лилиан Дарий.

Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстане и выразил уверенность в том, что благодаря своему профессиональному опыту и неустанному труду они внесут вклад в развитие двустороннего сотрудничества с нашей страной.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на укрепление дружественных и взаимовыгодных отношений.

В завершение президент пожелал дипломатам успехов и передал теплые приветствия лидерам их государств.
 

Охоту на особо охраняемых территориях запретили в Казахстане

14.11.2022, 13:17 14076
Охоту на особо охраняемых территориях запретили в Казахстане
Фото: Pixabay.com
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев внес изменения и дополнения в правила пользования физическими лицами особо охраняемыми природными территориями.
 
Приказом вводится запрет на любительскую (спортивную) охоту на особо охраняемых природных территориях с 22 ноября 2022 года.
 
В то же время на таких территориях допускается:
 
•        любительское (спортивное) рыболовство;
 
•        любительский сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных трав, размещение ульев и пасек, мараловодство, садоводство в специально отведенных для этого местах, кроме мест с заповедным режимом охраны;
 
•        сенокошение и пастьба скота на специально выделенных участках.
 

Любительское (спортивное) рыболовство допускается в зонах ограниченной хозяйственной и туристской и рекреационной деятельности государственных национальных природных парков и государственных региональных природных парков и в буферной зоне государственных природных резерватов", - сообщается в тексте приказа.

 

Токаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей в Стамбуле

14.11.2022, 12:27 15746
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами и пострадавшими в результате террористического акта в Стамбуле, сообщает пресс-служба президента.
 

Разделяя горечь утраты в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.


В воскресенье, 13 ноября, в туристическом центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, десятки пострадали. Подозреваемый задержан. По информации турецкого МВД, первоначальные данные указывают на то, что за взрывом стоят организация "Рабочая партия Курдистана" (РПК) и курдские "Отряды народной самообороны" (YPG).
 

В Казахстане могут в 2,5 раза увеличить штрафы за лов рыбы запрещенными снастями

14.11.2022, 11:20 17461
В Казахстане могут в 2,5 раза увеличить штрафы за лов рыбы запрещенными снастями
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе правительственного часа в мажилисе министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев озвучил предложение увеличить штрафы за лов рыбы запрещенными орудиями с 20 до 50 МРП.
 
В случае повторного нарушения браконьерам будет грозить 15 суток ареста, сказал Брекешев.
 
По словам министра, соответствующие поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
 
Он также сообщил, что в целях дозагрузки мощностей предприятий по переработке рыбы рассматривается вопрос о запрете экспорта охлажденной и замороженной рыбы.

Министр также добавил, что для оснащения рыбинспекций  для борьбы с браконьерами на ближайшие три года потребуется дополнительно 8 млрд тенге.
 

Правительство утвердило правила цифровой трансформации госуправления

14.11.2022, 10:03 18926
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов подписал постановление правительства РК "Об утверждении правил цифровой трансформации государственного управления".
 
Согласно документу, в функциональную структуру цифровой трансформации государственного управления входят: комиссия при президенте Республики Казахстан по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан; офис цифрового правительства; уполномоченный орган; государственные органы.
 
Комиссия является консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан, основными задачами которого являются выработка предложений, мониторинг и реализация вопросов цифровизации и инновационных технологий в Республике Казахстан. Порядок функционирования комиссии определяется ее положением, утвержденным указом президента Республики Казахстан.
 
Офис осуществляет свои функции в соответствии с его положением, утвержденным распоряжением премьер-министра Республики Казахстан, а также в соответствии с настоящими правилами.
 
Уполномоченный орган является рабочим органом офиса и осуществляет межотраслевую координацию цифровой трансформации государственного управления, а также:
 
1) рассматривает проекты стратегий цифровой трансформации и принимает решение об их согласовании;
 
2) осуществляет мониторинг реализации дорожных карт цифровой трансформации, в том числе по итогам его проведения;
 
3) по итогам проведения мониторинга по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал вносит на заседание офиса информацию о ходе реализации цифровой трансформации и вопросы, требующие решения офиса;
 
4) рассматривает проекты нормативных правовых актов на предмет их соответствия стратегическим направлениям цифровой трансформации с привлечением центра поддержки цифрового правительства;
 
5) организует оценку результатов реализации планов мероприятий цифровой трансформации государственных органов.
 
Государственные органы:
 
1) определяют из числа заместителей руководителей государственных органов, курирующих вопросы цифровизации, ответственных за разработку и реализацию дорожных карт цифровой трансформации;
 
2) приказом первого руководителя создают при государственном органе офис цифровой трансформации, а также утверждают его состав и положение;
 
3) осуществляют в соответствии с настоящими правилами разработку, согласование, утверждение и реализацию дорожных карт цифровой трансформации;
 
4) направляют проекты дорожных карт цифровой трансформации на согласование в уполномоченный орган;
 
5) возлагают функции главного офицера по данным, ответственного за управление данными в курируемой отрасли, стратегические направления и определение политики управления данными, на заместителей руководителей государственных органов в соответствии с приказами о распределении 5 обязанностей;
 
6) осуществляют реинжиниринг;
 
7) распределяют функции и полномочия между структурными подразделениями в государственном органе, подведомственными организациями;
 
8) осуществляют формирование и ведение электронного реестра бизнес процессов;
 
9) обеспечивают соблюдение организационных, технических, правовых требований в области информационно-коммуникационных технологий, информационной безопасности, управления данными, развития архитектуры "электронного правительства", создания, развития, эксплуатации, приобретения объектов информатизации "электронного правительства", а также информационно-коммуникационных услуг.
 
Показатели результативности цифровой трансформации государственных органов предусматривают измеримость следующих критериев:
 
1) повышение удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством;
 
2) снижение издержек государственного управления, отраслей экономики и социальной сферы;
 
3) повышение прозрачности государственного управления;
 
4) снижение коррупционных рисков за счет цифровой трансформации;
 
5) повышение уровня надежности и безопасности объектов информатизации, цифровой суверенитет.

С полным содержанием правил можно ознакомиться здесь.
 

В правительстве обсудили доходы отдельных категорий работников бюджетной сферы

11.11.2022, 20:48 47296
В правительстве обсудили доходы отдельных категорий работников бюджетной сферы
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам доходов отдельных категорий работников бюджетной и квазигосударственной сфер, сообщает пресс-служба главы кабмина.
 
В совещании приняли участие представители министерств труда и социальной защиты населения, финансов, национальной экономики и фонда "Самрук-Казына".
 
Участники совещания обсудили ход исполнения программы повышения доходов населения до 2025 года, а также формирования бизнес-планов, предусматривающих увеличение зарплаты низкооплачиваемых работников по группе компаний фонда.
 
Подводя итоги обсуждения, Ерулан Жамаубаев дал соответствующие поручения государственным органам.
 

Токаев принял участие в акции по посадке деревьев в Самарканде

11.11.2022, 15:50 48781
Токаев принял участие в акции по посадке деревьев в Самарканде
Фото: Telegram/БОРТ№1
Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев вместе с другими главами тюркоязычных государств принял участие в акции по посадке деревьев в Самарканде, сообщает "БОРТ№1".

Лидеры стран - участниц саммита Организации тюркских государств высадили деревья на площади Регистан.  

С целью укрепления единства тюркского мира мероприятия по посадке саженцев были одновременно организованы в 14 областях Узбекистана, казахстанском городе Туркестане, а также в столицах Турции, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана и Венгрии.

 

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