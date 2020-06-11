Полномочия президента Казахстана расширены в части применения мер военного положения

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения", сообщили в пресс-службе Акорды.
Напомним, что закон о военном положении дополняет полномочия президента, которые могут быть реализованы в мирное время. Это продиктовано необходимостью поддержания оборонного потенциала государства для адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности РК.
Также правительство наделено дополнительными полномочиями в мирное время по утверждению положения о министерствах в период военного положения, по организации перевода госорганов на структуры и штат военного времени, по становлению задания местным исполнительным органам, по обеспечению мероприятий гражданской и территориальной обороны.
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