Посещать игорные заведения запретили сотрудникам госорганов в Казахстане

Министр энергетики в очередной раз порекомендовал автолюбителям не спешить с переводом автомобилей на газ

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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Потребление сжиженного газа в Казахстане за 9 месяцев текущего года выросло на 25%, сообщил в кулуарах мажилиса министр энергетики Алмасадам Саткалиев.





По его словам, это связано с переоборудованием автомобилей, иногда кустарным способом.





Нам приходится изыскивать дополнительные объемы. Мы провели переговоры с компанией ТШО. Они поставили на внутренний рынок дополнительные 10 тысяч тонн. Полностью развернули все объемы "КазМунайГаза" на внутренний рынок. В связи с этим мы прогнозируем, что дефицита газа нет. Возможно, есть вопросы, связанные с поставкой в регионы. Но мы говорим, что это является проблемой", - подчеркнул министр.









Он добавил, что если потребление газа будет расти такими же темпами, то перерабатывающих мощностей не хватит и страна будет вынуждена импортировать сжиженный нефтяной газ.





Это совсем другие цены, сравнимые с ценами на бензин", - пояснил министр.





Саткалиев напомнил, что экспорт сжиженного газа запрещен. А также еще раз порекомендовал автолюбителям не спешить с переводом автомобилей на газ, в том числе с точки зрения безопасности.





Это вещества, которые при взаимодействии с воздухом, образуют взрывоопасные смеси", - подчеркнул спикер.





В будущем, по его словам, будет введен запрет на использование кустарного оборудования для перевода автомобилей на газ.





Министр отметил, что сжиженный газ гораздо более эффективен как сырье для нефтегазохимической продукции - пропана, бутана, полипропилена и т.д. И его количество будет сокращаться, в том числе из-за использования в промышленности.





Ранее министр уже советовал казахстанцам не переводить автомобили на сжиженный нефтяной газ. По его словам, в Казахстане самая низкая цена и эта ситуация долго не сохранится.





По его словам, цены на сжиженный газ в Казахстане будут повышены вдвое и постепенно достигнут уровня себестоимости.





Ранее сообщалось, что в Астане ввели ограничения по продаже автогаза из-за дефицита.



