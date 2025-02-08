Посмотреть на опыт США в рационализации расходов предложил правительству Ашимбаев

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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер сената Маулен Ашимбаев - Спикер сената Маулен Ашимбаев посоветовал правительству Казахстана обратить внимание на опыт США по рационализации бюджетных расходов.





Они создали новое министерство по эффективности правительства, под руководством Илона Маска. Оно сокращает бюджеты госорганов, устраняет нерациональные и неэффективные расходы. Посмотрим, на какую экономию они выйдут", - заявил Ашимбаев во время обсуждения проекта Бюджетного кодекса.





По его словам, многие наблюдают за процессами, происходящими в США, и действиями новой администрации.





Нам, конечно, не нужно копировать чужой опыт, но важно задуматься о рационализации наших расходов", - подчеркнул спикер сената.





По мнению Ашимбаева, можно увеличить доходы за счет налоговых реформ, а можно сократить расходы для поддержания бюджетного баланса, что позволит не только обеспечить его наполнение, но и финансировать социальные расходы.





Рассматривая проект нового Бюджетного кодекса, сенаторы предложили новую редакцию его отдельных статей и нормы по повышению эффективности бюджетного процесса.





Аналитический подход к финансированию





Сенаторы предлагают усилить мониторинг бюджетных расходов, а также контроль их эффективности. Госаудит должен будет активнее оценивать, как именно тратятся деньги.





Минфин обяжут предоставлять информацию о сумме налоговых льгот, которыми воспользовались налогоплательщики. Это поможет объективно оценивать, какие льготы работают эффективно, а какие - нет.





Гибкость в инвестиционных проектах





Ранее в сфере ЖКХ существовало требование - бюджетные инвестиции можно использовать только в границах населенных пунктов. Сенаторы предложили убрать это ограничение. Например, если строится тепломагистраль от ТЭЦ к городу, теперь можно финансировать и саму магистраль, даже если она проходит вне городской черты.





Развитие сельского хозяйства





В районных бюджетах предложено выделять средства на восстановление и улучшение пастбищ.





Борьба с паводками и развитие гидротехнических сооружений





Предложено предусматривать субсидии на строительство и ремонт водохранилищ, каналов и плотин. Это позволит лучше управлять водными ресурсами, предотвратить паводки и минимизировать их последствия. Водное ведомство может получить новые полномочия, в том числе по разработке и утверждению правил субсидирования проектов по развитию водохранилищ.





Всего сенаторы предложили порядка 90 поправок в отдельные статьи Бюджетного кодекса и сопутствующий закон и вернули их на доработку в мажилис.





В числе нововведений, предложенных депутатами верхней палаты:





Оптимизация бюджета и долгосрочное планирование





Упрощаются бюрократические процедуры, что ускоряет финансирование важных проектов. Вводится долгосрочное планирование на 10 лет. Это позволит заранее учитывать крупные проекты, такие как строительство метро или новых автомагистралей.





Контроль и прозрачность бюджета





Усиление контроля за бюджетными расходами. Теперь госучреждения обязаны регулярно отчитываться перед парламентом. Вводится реестр госфункций, где четко определены оказываемые государством услуги и платежи за них.





Государственно-частное партнерство (ГЧП) и концессии





Закон о концессиях отменен, все механизмы ГЧП объединены в единое регулирование. Вводятся двухэтапные конкурсы по международным стандартам для сложных инфраструктурных проектов (мосты, метро, электростанции). Частным инвесторам снижаются финансовые требования - теперь достаточно подтвердить 10% от стоимости проекта вместо 20%.





Финансовая самостоятельность регионов





Маслихаты смогут отменять или снижать аренду за использование коммунального имущества, например, для малого бизнеса или социально значимых проектов. Разрешается передача имущества между акиматами в рамках агломераций (например, передача объектов между городом и областью для лучшего управления).





Госинвестиции и новые бюджетные правила





Усиливается контроль за госинвестициями: если деньги выделены на инфраструктуру, они не могут быть перенаправлены на другие цели. Часть доходов от лотереи (3%) планируется направлять на развитие креативных индустрий.





Также введены новые инструменты управления госфинансами для сохранения финансовой стабильности и контроля долговой нагрузки государства.





Дефицит госбюджета в Казахстане вырос почти на 30%. Основная причина - опережающее увеличение госрасходов на фоне недостаточного роста налоговых и неналоговых поступлений.





На расширенном заседании правительстваа глава Минфина предложил повысить размер НДС и снизить порог для постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.





Инициатива чиновников вызвала возмущение в обществе. Депутат Берик Бейсенгалиев в ходе заседания мажилиса раскритиковал планы Минфина, заявив, что повышение НДС приведет к росту цен и инфляции.



