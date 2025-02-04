Петицию против снижения порога по НДС создали в Казахстане

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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в феврале 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Повышение тарифов









Тарифы на электроэнергию вырастут в Казахстане с 1 февраля





Приказом главы Минэнерго в Казахстане утверждены новые предельные

тарифы на электрическую энергию по следующим группам компаний:

первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) - с 8,27 до 9,5 тенге за кВтч.

второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) - с 7,98 до 9,4 тенге за кВтч.

третьей группы (Станция Экибастузская ГРЭС-2) - с 13,17 до 15,67 тенге за кВтч.

четвертой группы (Главная распределительная энергостанция Топар) - с 15,32 до 20,84 тенге за кВтч.

пятой группы (Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова) - с 17,73 до 22,58 тенге за кВтч.

шестой группы (Караганда Энергоцентр) - с 14,09 до 17,64 тенге за кВтч.

седьмой группы (Усть-Каменогорская ТЭЦ) - с 14,27 до 17,82 тенге за кВтч.

восьмой группы (Севказэнерго) - с 18,61 до 23,17 тенге за кВтч.

девятой группы (АО "Астана-Энергия") - с 9,28 до 11,71 тенге за кВтч и т.д.

Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) - с 17,82 до 20,93 тенге за кВтч.





В Алматы с 1 февраля изменятся тарифы на холодную воду





С 1 февраля средний тариф на водоснабжение составит 135,24 тенге/м3; на водоотведение - 83,54 тенге/м3.





Для населения базовый тариф на водоснабжение вырастет до 91,96 тенге/м3, а на водоотведение - 83,54 тенге/м3. При этом для прочих потребителей и бюджетных организаций предусмотрено снижение или умеренный рост тарифов.





Средний чек по новым тарифам составит:





1-комнатная квартира с жилой площадью 32 м2 по холодному водоснабжению на 156 тенге и за канализацию на 139 тенге (295 тенге) больше;





2-комнатная квартира с жилой площадью 48 м2 по холодному водоснабжению на 234 тенге и за канализацию на 208 тенге (450 тенге) больше;





3-комнатная квартира с жилой площадью 88 м2 по холодному водоснабжению на 312 тенге и за канализацию на 278 тенге (600 тенге) больше.





Повышение цен на бензин и дизтопливо





В Казахстане отменили госрегулирование цен на бензин и дизтопливо. Насколько вырастут цены на бензин в Казахстане, рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.





По нашим прогнозам, первое повышение будет не больше 5 тенге. На этот индикатор мы ориентируем участников рынка. Далее будем экстренно реагировать на каждый случай, если увидим, что цены растут достаточно резко", - заявил министр.





Предельные цены на автогаз вырастут с февраля





Новые предельные розничные цены на литр сжиженного газа вводятся с 1 февраля 2025 года и в зависимости от региона составят:





Астана - 102 тенге;

Алматы - 102 тенге;

Шымкент - 90 тенге;

ЗКО, Актюбинская, Атырауская области - 77 тенге;

Акмолинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, СКО, Костанайская, Карагандинская, Жетысуская, Улытауская, Павлодарская области и область Абай - 102 тенге;

Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области - 90 тенге;

Мангистауская область - 65 тенге.





Казахстанские спортсмены примут участие в Азиаде-2025 в Харбине





Минтуризма и спорта





Соревнования пройдут с 7 по 14 февраля 2025 года в Харбине (Китай). Спортсмены Казахстана в шестой раз примут участие в зимних Азиатских играх.





Сборную Казахстана представят 138 спортсменов: 72 мужчины и 66 женщин. Наши соотечественники выступят в 10 дисциплинах по шести видам спорта и поборются за 51 комплект медалей.





В играх примут участие более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые разыграют 64 комплекта медалей. Впервые в программу зимних Азиатских игр включен ски-альпинизм.





Знаменосцами сборной Казахстана станут Адиль Бекетаев (хоккей с шайбой) и Ольга Тихонова (шорт-трек).





Торжественная церемония открытия состоится 7 февраля, а закрытие Игр - 14 февраля. Обе церемонии пройдут на стадионе Harbin International Convention and Exhibition Centre Stadium в Харбине.





Талисманами Азиады-2025 стали сибирские тигры Бинбин и Нини. Девиз игр: "Зимняя мечта и любовь в Азии".





Харбин во второй раз принимает зимние Азиатские игры. Впервые они прошли в этом городе в 1996 году. В целом Китай принимает зимние Азиатские игры уже в третий раз.





Торжественные мероприятия и соревнования пройдут на 7 спортивных объектах: хоккейная арена Харбина; Международный конгрессно-выставочный и спортивный центр Харбина; хоккейная арена района Пинфан; ледовая арена Харбинского спортивного университета; многофункциональный зал Хэйлунцзян; зал для соревнований на льду Хэйлунцзянского учебного центра; горнолыжный курорт Ябули.





Казахстанские первоклассники отдохнут 7 дней на дополнительных зимних каникулах









III четверть, состоящая из 10 учебных недель, началась в казахстанских школах 9 января 2025 года. Ученикам первых классов положены дополнительные каникулы . Они продлятся 7 календарных дней - с 10 по 16 февраля 2025 года.





Для остальных школьников III четверть продлится 10 учебных недель, а весенние каникулы - 11 календарных дней, с 21 по 31 марта 2025 года включительно.





Сколько дней казахстанцы отдохнут в феврале





Depositphotos





В феврале 2025 года тех, кто работает пять дней в неделю, ждет 8 выходных и 20 рабочих дней. Для тех, кто работает 6 дней в неделю, - 4 выходных и 24 рабочих дня.





В феврале в Казахстане отмечаются следующие профессиональные праздники:





День работников гражданской авиации Республики Казахстан (1 февраля) и Национальный день печати (2 февраля).





Кроме того, 15 февраля отмечается День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан.





В Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков





Премьер-министр РК Олжас Бектенов в сентябре прошлого года поручил Министерству цифрового развития до конца февраля 2025 года обеспечить внедрение информационной системы "Прогноз и моделирование паводков" с проведением обучения специалистов в министерствах и акиматах.





С 1 февраля начнется проверка владельцев кодов маркировки лекарств





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С 1 февраля 2025 года в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ) планируется включение функции проверки владельца кода маркировки. Эта мера направлена на повышение прозрачности и безопасности оборота лекарств.





Перемещение через КПП "Тажен" на границе с Узбекистаном приостановят на три месяца





По согласованию с узбекской стороной с 1 февраля 2025 года через пункт пропуска - таможенный пост "Тажен" на три месяца будет приостановлено перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.





Ограничение в работе КПП связано с проведением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту терминала и в целом модернизации пункта пропуска "Тажен".





Во время указанного срока перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны будет осуществляться через следующие пункты пропуска:





"Б.Конысбаев" (РК) - "Яллама" (РУз) (физические лица, легковые автомобили, автобусы и автотранспортные средства грузоподъемностью до 3,5 тонны);

"Капланбек" (РК) - "Зангиота" (РУз) (физические лица, легковые автомобили, автобусы);

"Сырдарья" (РК) - "Малик" (РУз), а также "Целинный" (РК) -"Ок олтин" (РУз) (легковые автотранспортные средства, физические лица).





Кроме того, пересекать границу физлица могут поездами международных пассажирских перевозок.



