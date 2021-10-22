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Посты транспортного контроля будут работать по новым правилам

21.10.2021, 18:05 114697
Посты транспортного контроля будут работать по новым правилам
Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - В Казахстане изменились правила организации работы постов транспортного контроля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующий приказ министра индустрии и общественного развития опубликован на сайте Адилет.

В частности, в правилах изменен порядок проведения контроля сотрудниками пункта.

- Сотрудник останавливает транспортное средство (грузовые автомобили, специализированные и специальные автомобили, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили) путем подачи сигнала с помощью громкоговорящего устройства либо направленным на транспортное средство жезлом с одновременным сигналом свистка, которые должны быть понятны водителю и поданы своевременно с тем, чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку, либо требует от водителя транспортного средства, стоящего в полосе отвода автомобильной дороги, проехать на ПТК для проведения транспортного контроля;

- включает видеожетон; подходит к транспортному средству, представляется, разъясняет причину остановки транспортного средства и предъявляет по требованию водителя, для ознакомления и установления фамилии и должности, служебное удостоверение либо идентификационную карту без его передачи водителю.

Кроме документов, зарегистрированных в единой системе управления транспортными документами, сотрудник может запросить:

- водительское удостоверение на право управления транспортным средством или временное удостоверение, выданное взамен него, с документом, удостоверяющим личность водителя, либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

- свидетельство о государственной регистрации транспортного средства либо документ, свидетельствующий о праве собственности на транспортное средство, либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

- путевой лист;

- документы на перевозимый груз (товарно-транспортную накладную, сопроводительные и разрешительные документы);

- документы на перевозку пассажиров (разрешительные документы на международные перевозки, свидетельство на право обслуживания маршрутов регулярных внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров и багажа, билетно-учетный лист (при регулярных перевозках), копии лицензии на право занятия деятельностью по нерегулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в междугородном межобластном, межрайонном (междугородном внутриобластном) и международном сообщениях, а также регулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в международном сообщении и приложения к нему, бортовой журнал (при нерегулярных перевозках), список пассажиров (при нерегулярных перевозках), копию письменного договора между заказчиком услуг и перевозчиком на нерегулярные перевозки);

- карточку каждого водителя на электронный тахограф или диаграммные диски, в том числе за 28 предыдущих календарных дней предшествующей недели, распечатку информации с тахографа, сертификат о проверке тахографа, свидетельство о периодической проверке тахографа, при выходе тахографа из строя записи режима труда и отдыха на обороте распечатанной с тахографа бумаге или регистрационный лист;

- у пассажиров - проездные документы, багажные квитанции.

После проверки документов сотрудник осматривает:

- наличие тахографа, его использование, а также наличие табличек и его содержание:

- считывает информацию с тахографа;

- передает документы находящемуся в помещении или в салоне спецавтотранспорта;

- с использованием измерительного инструмента, а также весоизмерительного оборудования стационарного типа или переносных мобильных весов проводит измерение фактических весовых и габаритных параметров транспортного средства.

"В случае невыполнения водителем требования об остановке транспортного средства либо о предоставлении необходимых документов для проверки, либо о проведении измерения фактических весовых и габаритных параметров транспортного средства сообщает сотруднику ПТК, находящемуся в помещении или в салоне спецавтотранспорта, данные транспортного средства и водителя (при наличии) для возбуждения дела об административном правонарушении в порядке и сроки, предусмотренные КоАП", - говорится в документе.

Основаниями для остановки автотранспортного средства по требованию сотрудника ПТК являются:

- проезд автотранспортного средства с превышением весовых и габаритных параметров автотранспортных средств, установленных на территории республики;

- отсутствие разрешений или уведомлений, наличие которых необходимо при осуществлении перевозки пассажиров, багажа и грузов, включая крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы;

- несоблюдение маршрута или графика движения при осуществлении перевозки пассажиров, багажа и грузов, включая крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы;

- неисполнение уведомления, выданного на таможенной границе Евразийского экономического союза;

- проверка требований, установленных для перевозки пассажиров, багажа, грузов автотранспортными средствами, зарегистрированными на территории иностранного государства, между пунктами, расположенными на территории РК, за исключением перевозки автотранспортными средствами, временно ввезенными на территорию республики;

- несоблюдение порядка проезда через специальное автоматизированное измерительное средство;

- отсутствие регистрации в территориальном подразделении уполномоченного органа деятельности по перевозке грузов грузовыми и специализированными автотранспортными средствами, а также оказанию услуг специальными автомобилями.

Основания распространяются на иностранные автотранспортные средства, находящиеся на территории страны более пяти календарных дней.

Вместе с тем сотрудникам ПТК запрещается остановка автотранспортного средства по основаниям, не предусмотренным частью первой настоящего пункта.

Приказ вводится в действие с 31 октября, за исключением ряда абзацев, которые вводятся в действие с 1 января 2022 года.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

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Назарбаев высказался о решении покинуть пост президента Казахстана

22.10.2021, 09:10 42364
Назарбаев высказался о решении покинуть пост президента Казахстана
Фото: кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В пятой серии документального фильма "Штрихи к портрету. Откровение" в эфире канала "Хабар" Нурсултан Назарбаев рассказал, советовался ли он с кем-то о решении покинуть пост президента Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сколько можно об этом говорить (смеется – прим. редакции). На такие вещи нельзя распространяться. Никому я не говорил! Только в тот день утром, все же большой сосед, я позвонил Путину. Для него был шок полный. "Сегодня вечером будет объявлено. Решил, чтобы Вы услышали из моих уст". И все, больше никто из лидеров государств об этом не знал. Тем более решение это у меня созрело раньше намного. В 2015 году прошло 75-летие, я для себя решил, что хватит, это барьер", - поделился Елбасы. 

 
Нурсултан Назарбаев вспомнил 1991 год, когда на первых всенародных выборах он набрал 98,8% голосов, а в 2015 – 97,8%. 
 

Я посмотрел все выборы, и меньше 80% доверие не опускалось. Если кто-то скажет, что все это написано, то пусть подумают, это же не 60%, не 51%. Как можно нарисовать 80-90%? В 2015 году, если помните, люди в очереди стояли, чтоб отдать свои голоса. До слез было приятно, что я за всю свою жизнь заработал такое отношение людей", - заключил Первый Президент Казахстана. 

 
По его словам, президент прежде всего должен оправдать доверие, которое ему оказывает народ.
 
 
Он добавил, что отставка была связана еще с одной причиной - болезнью позвоночника, которую надо было лечить.
 
 
Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев дал наставления подрастающему поколению.
 
 
Кроме того, в пятой серии документального фильма Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос журналиста о том, какие знаки внимания или подарки от других глав государств больше всего запомнились.

 

На проект "Улттык рухани жангыру" выделят 119 млрд тенге

21.10.2021, 16:08 126604

НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - На национальный проект "Улттык рухани жангыру" выделят из бюджета 119 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проект планируется реализовать до 2025 года, рассказала министр информации и общественного развития Аида Балаева на брифинге в СЦК.

"Как вы понимаете, идеология - это специфическая сфера, продвижение которой всегда остается за государством. По сути, это вложение в сознание людей, отдача от которого будет проявляться практически во всех сферах жизнедеятельности общества: культуре, экономике, образовании и т.д.", - сообщила Балаева.

По ее словам, львиная доля суммы, будет выделяться из республиканского бюджета - это 110 млрд, и 9 млрд - из местного бюджета.

"Каждый тенге был детально просчитан специалистами и каждый проект прошел тщательную финансовую экспертизу", - заверила министр.

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"В рамках этого проекта, мы также заложили задачу минимум - привлечь инвестиции на сумму не менее 7 млрд тенге. Выражаю уверенность, что в ходе реализации проекта сумма увеличится в разы", - заключила министр.

Среди основных задач нацпроекта: продвижение национальных ценностей, развитие госязыка, популяризация отечественной культуры за пределами государства, профессиональный рост и общественное совершенствование молодежи. Особое внимание планируется уделить работе с молодежью категории Neet.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

В Казахстане определен порядок психологического отбора граждан при призыве на воинскую службу

21.10.2021, 15:59 107650
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - В Министерстве обороны продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок призыва граждан на воинскую службу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В приказ министра обороны от 21 мая 2019 года №355 "Об утверждении Правил организации воспитательной, социально-правовой, психологической и идеологической работы с личным составом Вооруженных сил Республики Казахстан" вносится изменение, касающееся правил призыва граждан на срочную воинскую службу", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Казахстан.

 
Проектом предусмотрен порядок исследования индивидуальных психологических характеристик призывников и определение степени их годности к службе в Вооруженных силах.
 
В ведомстве сообщили, что внесение изменения обеспечит создание базы нормативных документов по организации отбора призывного контингента с соответствующими морально-психологическими качествами на срочную воинскую службу в Вооруженные силы Республики Казахстан.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
 

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