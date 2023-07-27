В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
01.07.2023, 18:46 58056
Пожар в Абайской области: руководство "Семей орманы" подозревают в нарушении требований пожарной безопасности
Фото: МЧС РК
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой продолжается расследование фактов лесного пожара в Абайской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствием подозревается руководство резервата "Семей орманы" и Новошульбинского филиала. 1 июля 2023 года их действия квалифицированы по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). С учетом возраста и состояния здоровья применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается, прорабатываются все возможные версии пожара, среди которых преднамеренный поджог, использование на природе неисправной техники, грозовой разряд и другие.
Также по результатам будет дана правовая оценка действиям/бездействию должностных лиц МЧС и МЭПР.
Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества Абайской области возник пожар. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч га. Позже площадь пожара увеличилась еще в 2 раза, до 60 тысяч га. Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС.
30 июня указом президента Казахстана за мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, возникшей в Абайской области, за самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга награждены спасатели и военные.
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26.07.2023, 19:35 10196
КГД напоминает: в Казахстане запрещено принимать оплату мобильными переводами
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Принимать оплату за товар или услуги через мобильные переводы в Казахстане запрещено. Есть соответствующий приказ министра финансов, сообщает "Хабар 24".
Не смотря на это, предприниматели продолжают использовать такой способ расчетов. Некоторые даже отказываются предоставлять терминал, ссылаясь на его поломку.
По Налоговому кодексу все денежные взаиморасчеты в Казахстане должны вестись с помощью контрольно-кассовых машин. Мобильные платежи разрешены по QR-коду в приложении банка.
За не применение контрольно-кассовых машин предусмотрен штраф. Как отметили в КГД, в рамках гражданского контроля любой налогоплатильщик может заснять на видео факт оплаты переводом и передать эти данные в комитет.
Ранее в Комитете государственных доходов назвали проблемой осуществление деятельности без регистрации и прием переводов предпринимателями на личные карточные счета родственников. Комитетом с этого года начато получение сведений о лицах, имеющих признаки осуществления предпринимательской деятельности согласно банковским данным.
В Казахстане с 2024 года запустят автоматизированную систему госконтроля бизнеса.
26.07.2023, 14:15 15731
Президент Казахстана осудил сожжение Корана в ряде стран Северной Европы
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами, информирует Акорда.
Казахстан является инициатором проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий. Данный форум стал платформой действенного и плодотворного диалога между видными представителями традиционных религий и конфессий", - сообщает пресс-служба.
По мнению Главы государства, участившиеся случаи религиозного вандализма и безответственного поведения граждан соответствующих государств должны подвергнуться единодушному осуждению как акции, идущие вразрез с общепризнанными нормами цивилизованного сосуществования государств и религий.
Свое веское слово по этому поводу должна сказать и Генеральная Ассамблея ООН", - добавили в пресс-службе президента.
Напомним, в конце июня полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана.
25.07.2023, 19:23 32996
Новые правила от МИОР: блогеры будут маркировать рекламу в своих постах
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - МИОР РК разработало правила маркировки онлайн-рекламы. Маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе.
Проект документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 августа.
Согласно правилам, маркировка осуществляется в текстовом формате с возможностью ее четкой идентификации, содержит текстовое указание о том, что размещенный материал является рекламой.
Текстовое указание должно содержать одну из следующих формулировок:
- "жарнама" - "реклама";
- "жарнамалық материал" - "рекламный материал";
- "серіктестік материал" - "партнерский материал";
- "демеушілік материал" - "спонсорский материал";
- "жарнама құқығында" - "на правах рекламы";
- "демеушімен төленген" - "оплачено спонсором";
- "PR құқығында" - "на правах PR".
Напомним, 10 июля президент подписал закон Республики Казахстан "Об интернет-рекламе и онлайн-платформах". Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали дал разъяснения по принятому закону. Он направлен на правовую систематизацию общественных отношений, возникающих на онлайн-платформах в Республике Казахстан, в том числе в области производства и размещения интернет-рекламы. Законом предусмотрена обязательная интеграция государственного языка в интерфейсы и модерация онлайн-платформ, необходимость маркировки рекламы инфлюенсерами, эффективная модерация нелегального контента, что соответствует ряду недавно принятых законов. К примеру, принятым Европейским союзом законом Digital Services Act или законом "О цифровых услугах". Кроме того, в рамках закона будут приняты необходимые меры по снижению тенденций теневой экономики и борьбе с онлайн-мошенничеством. Другими словами, ответственность в офлайн-жизни будет также предусмотрена и в онлайн-мире.
25.07.2023, 15:04 38976
В Минобороны Казахстана внедряют новый формат боевой подготовки
Фото: gov.kz
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Руслана Жаксылыкова доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о внедрении нового формата боевой подготовки с изменением ее цикличности и модели, обеспечивающей совершенствование управленческих качеств командиров, сообщает Акорда.
Также министр обороны доложил главе государства о принимаемых мерах по укреплению территориальной обороны. Ведется планомерная работа как на законодательном уровне, так и в практической плоскости.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по оцифровке сведений о призывниках и отслуживших срочную службу гражданах. Модернизация информационных систем и их интеграция с базами данных других государственных органов позволила перевести услуги приписки, постановки на воинский учет и выдачи военных билетов в электронный формат.
Руслан Жаксылыков рассказал о принимаемых мерах по предоставлению кредитных каникул призывникам, а также льготном образовании. На сегодняшний день 2,5 тысячи солдат получили отсрочку по кредитам и 1,5 тысячи отслуживших воинов - места в высших учебных заведениях.
Кроме того, почти 700 уволенных в запас солдат-срочников обучились по востребованным на рынке труда специальностям водителя, ремонтника, машиниста, слесаря, повара и другим.
Президентом приняты во внимание названные инициативы, в том числе касательно проведения совместно с министерством высшего образования и науки работы по выделению квот на льготное образование, предоставлению государственных образовательных грантов отслужившим срочную службу, а также продолжения их законодательного закрепления.
Также президент - верховный главнокомандующий Вооруженными силами был проинформирован о внедрении нового формата боевой подготовки с изменением ее цикличности и модели, обеспечивающей совершенствование управленческих качеств командиров.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, обратив особое внимание на вопросы повышения боеготовности Вооруженных сил.
Ранее Токаев подписал поправки в указ о службе госохраны.
25.07.2023, 12:49 43141
В Казахстане застройщиков могут обязать устанавливать базовые станции в больших помещениях
Установка базовых станций обеспечит постоянный доступ к интернету и связи
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин сообщил, что застройщиков могут законодательно обязать устанавливать базовые станции в больших помещениях, передает корреспондент агентства.
В кулуарах правительства Мусин рассказал, что за рубежом все кто застраивает большие здания устанавливают indoor-оборудование - специальные базовые станции внутри помещения, так чтобы их клиенты имели постоянный доступ к интернету и связи. Операторы сотовой связи устанавливают стандартное оборудование.
В больших помещениях, отелях, бизнес-центрах, торговых сетях, должно быть такое оборудование. Наши строители на этом экономят, а мобильные операторы в проектировании не участвуют", - сказал министр.
В связи с этим планируется отработать с депутатами и включить в законодательство норму, которая обязывает строителей и архитекторов предусматривать соответствующие базовые станции внутри помещений, если оно свыше скольких-то тысяч квадратных метров.
25.07.2023, 11:27 45286
Токаев подписал поправки в указ о службе госохраны Дополнено
Поправки введены в связи с отменой Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы"
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в указ "Об утверждении положения о службе государственной охраны Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
В новой редакции документа из перечня лиц, которым обеспечивается безопасность службой госохраны исключен Первый президент РК - Елбасы.
Служба государственной охраны Республики Казахстан непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов", - говорится в новой редакции указа.
Как следует из указа, задачами службы госохраны являются:
1) обеспечение безопасности президента Республики Казахстан и других охраняемых лиц;
2) выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, направленных против жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства личности и собственности президента Республики Казахстан и других охраняемых лиц;
3) охрана собственности, обеспечение общественного порядка и безопасности на охраняемых объектах и в других местах пребывания охраняемых лиц;
4) осуществление в пределах своих полномочий противодействия терроризму;
5) прогнозирование и выявление угроз охраняемым лицам и объектам, осуществление комплекса оперативных мер по их предупреждению и нейтрализации;
6) осуществление охраны эталонов государственного флага Республики Казахстан и государственного герба Республики Казахстан и участие в выполнении церемониальных и протокольных мероприятий;
7) организация обеспечения президентской связью и др.
Поправки в указ о госохране введены в связи с отменой Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".
Ранее сообщалось, что госохрана не будет отвечать за безопасность Елбасы.
Дополнено 25.07.2023, 15.40
Председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе нижней палаты парламента Снежанна Имашева заявила, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев останется под защитой службы госохраны.
Первый президент Казахстана входит в число этих "других охраняемых лиц". Бывшие президенты в соответствии с законом "О президенте Республики Казахстан" подлежат охране. То есть в целом ничего не изменилось, а сам указ (об утверждении нового положения о СГО - ред.) изменился потому, что сейчас из нормативных правовых актов убираются формулировки "елбасы", "первый президент" и прочие. Это происходит в рамках приведения нормативных правовых актов в соответствие с конституцией и другими законами", - цитирует sputnik.kz Снежанну Имашеву со ссылкой на РИА Новости.
25.07.2023, 10:35 46456
В Казахстане на программу развития сел в текущем году выделено около 200 млрд тенге
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане развитие инфраструктуры сел осуществляется в рамках программы "Ауыл-Ел бесігі". На текущий год из республиканского бюджета предусмотрено 198 млрд тенге.
Мы ежегодно увеличиваем финансирование на реализацию проекта "Ауыл - Ел бесігі". За 3 прошедших года на эти цели из республиканского бюджета было выделено 326 млрд тенге. Реализовано свыше 3,7 тыс. проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в более чем тысяче сел. Создано порядка 33 тыс. рабочих мест", - сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства.
По его словам, в текущем году на реализацию проекта из республиканского бюджета выделено 198,2 млрд тенге.
Будет реализовано почти 2 тыс. проектов в 800 населенных пунктах. Хорошую динамику по освоению выделенных средств мы видим в Павлодарской, Актюбинской и Кызылординской областях. Однако низкий уровень отмечается в Алматинской и области Улытау. Неэффективное планирование и использование бюджетных средств, несвоевременно проведенные тендеры, отсутствие должного контроля приводят к срывам сроков введения объектов", - отметил премьер.
Он привел пример, что строительство медицинских учреждений в селах Атасу, Бидайык, Бостумсык и Сарысу области Улытау в 2022 году профинансированы в полном объеме из республиканского бюджета, однако на сегодняшний день строительные работы до сих пор не завершены.
В районе им. Мусрепова Северо-Казахстанской области строительство дороги протяженностью 53,5 км должно было быть завершено в прошлом году. Но, из запланированного объема введено в экспулуатациию только 26,5 км. Значит, 50% плана еще не выполнено.
Очень важно практично распределять средства в регионах. Надо исключать случаи, когда в одном районе реализуется несколько проектов, а в других - ни одного. При этом, развитие перспективных населенных пунктов требует особого внимания. В последующем они должны привлекать жителей из близлежащих менее перспективных населенных пунктов", - подчеркнул глава правительства.
Он напомнил, что в текущем году была принята Концепция развития сельских территорий до 2027 года. В ее рамках проект "Ауыл - Ел бесігі" определен одним из основных инструментов по модернизации сельской инфраструктуры. К 2027 году ожидается доведение всех 3,5 тыс. сел с высоким потенциалом развития до параметров Системы региональных стандартов.
В этой связи, Смаилов поручил Министерству национальной экономики совместно с акиматами областей обеспечить качественную и своевременную реализацию всех проектов "Ауыл - Ел бесігі", Министерству финансов совместно с Министерством национальной экономики и акиматами областей проработать вопрос максимального финансирования проекта "Ауыл - Ел бесігі" из республиканского и местных бюджетов.
Акимам областей поручено активизировать работу по привлечению частных инвестиций для развития сельских территорий. При этом особое внимание уделять развитию приграничных сел.
Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами областей принять все необходимые меры и обеспечить достижение целевых индикаторов Концепции развития сельских территорий", - распорядился премьер.
Как сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, в настоящее время в республике насчитывается 6 295 сельских населенных пунктов, где проживают 7,5 млн сельских жителей или 38%. Из общего числа сел отобрано 3,5 тыс. сел с высоким потенциалом развития, в которых 93% сельских жителей.
Напомним, в апреле правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий.
24.07.2023, 19:38 57106
В Антикоре опровергли информацию о задержании заместителя акима ЗКО и экс-главы СПК "Акжайык"
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В некоторых СМИ и telegram-каналах появилась информация о задержании Антикоррупционной службой заместителя акима Западно-Казахстанской области и экс-главы СПК "Акжайык".
Данная информация не соответствует действительности. Указанные лица не задерживались. Вся актуальная информация о расследовании уголовных дел публикуется на сайте и telegram-канале Антикора. Просим граждан доверять информации из официальных источников", - сообщили в перс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что межрайонным следственным судом Астаны санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК, начальников ДЧС Шымкента и области Жетісу.
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