Пожары в Абайской области: уголовное дело направлено в суд

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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прошло полгода после масштабного лесного пожара, произошедшего в резервате "Семей орманы" в Абайской области. Трагедия, - Прошло полгода после масштабного лесного пожара, произошедшего в резервате "Семей орманы" в Абайской области. Трагедия, унесшая жизни 14 человек, показала, что ситуация с материально-техническим оснащением в лесхозах плачевная.





По информации министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, до конца года природоохранные и лесохозяйственные учреждения будут оснащены техникой и необходимым оборудованием на 13,4 млрд тенге. В течение же ближайших пяти лет финансирование на эти цели составит в целом 68 млрд тенге. Судя по данным министра, озвученным в октябре на площадке службы центральных коммуникаций РК, с 1 июля должностные оклады работников государственных лесных учреждений повышены на 100%.





Редакция Energyprom.kz проверила, действительно ли чиновники выполнили свои обещания и начали выделять средства на повышение зарплат и материально-техническое оснащение.





По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в октябре 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата государственных инспекторов по охране леса составляла 165,1 тысячи тенге - на 16,2% больше, чем в октябре 2022-го. Егеря стали получать 155,2 тысячи тенге против 124,5 тысячи тенге год назад (плюс 24,7%). Подросли и зарплаты начальников лесничеств и лесхозов: на 21% и на 12% соответственно. Они теперь зарабатывают около 200 тысяч тенге. Ни по одной из профессий лесной отрасли в сборнике БНС АСПиР РК не нашлось подтверждения стопроцентного повышения зарплат.





Любопытные данные о заработных платах лесников опубликованы электронной биржей труда Казахстана Enbek.kz. Судя по информации из представленных вакансий, повышенный уровень заработной платы лесникам предлагают только крупные природоохранные учреждения (резерваты и заповедники), которые относятся к Комитету лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК. Будущим госинспекторам в таких организациях готовы платить от 173 тысяч тенге. А в лесхозах, находящихся в ведении областных управлений природных ресурсов и регулирования природопользования, предлагаемый уровень зарплат все такой же низкий: от 70 тысяч до 130 тысяч тенге.





В сентябре руководитель резервата "Семей орманы" Кайрат Хасенов в ходе рабочей поездки в Абайскую область обратился за поддержкой к председателю Федерации профсоюзов РК. Он попросил помощи в решении накопившихся проблем, которые усугубились вследствие крупнейшего на территории Казахстана летнего пожара в нескольких лесничествах "Семей орманы".



