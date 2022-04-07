Правила сбора и обработки персональных данных изменили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности внесло изменения в правила сбора, обработки персональных данных казахстанцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В частности, распространение персональных данных в общедоступных источниках допускается при наличии согласия субъекта или его законного представителя, сообщается на сайте online.zakon.kz.
Согласие на сбор и обработку данных включает:
- наименование (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) оператора;
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта;
- срок или период, в течение которого действует согласие на сбор, обработку персональных данных;
- сведения о возможности оператора или ее отсутствии передавать персональные данные третьим лицам;
- сведения о наличии либо отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;
- сведения о распространении персональных данных в общедоступных источниках;
- перечень собираемых данных, связанных с субъектом персональных данных.
Приказ вводится в действие с 16 апреля 2022 года.