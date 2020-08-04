Правительство обязано усилить меры по соблюдению гражданами карантинных требований - Токаев

Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о смертности от коронавируса и пневмонии, передает Kazakhstan Today.

Пандемия бушует практически во всем мире. Казахстан не стал исключением. Болезнь вырывает из наших рядов сотни граждан: тружеников и пенсионеров, пожилых и молодежь, известных и неизвестных людей", - написал Токаев в Twitter .

Глава государства подчеркнул, что задача Минздрава и всех органов здравоохранения - снизить ее до минимума.

Правительство обязано усилить меры по соблюдению гражданами карантинных мер, без чего успех в борьбе против пандемии невозможен", - отметил Токаев.

Он рассказал, что новость о кончине прославленного спортсмена и общественного деятеля Жаксылыка Ушкемпирова была воспринята им с чувством горечи.

Скорблю по всем ушедшим из жизни из-за болезни. По-прежнему высокой остается смертность от коронавируса и пневмонии", -добавил президент.





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