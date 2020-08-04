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Правительство обязано усилить меры по соблюдению гражданами карантинных требований - Токаев

03.08.2020, 09:57 18442
Правительство обязано усилить меры по соблюдению гражданами карантинных требований - Токаев
Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о смертности от коронавируса и пневмонии, передает Kazakhstan Today.
 

Пандемия бушует практически во всем мире. Казахстан не стал исключением. Болезнь вырывает из наших рядов сотни граждан: тружеников и пенсионеров, пожилых и молодежь, известных и неизвестных людей", - написал Токаев в Twitter.

 
Глава государства подчеркнул, что задача Минздрава и всех органов здравоохранения - снизить ее до минимума. 
 

Правительство обязано усилить меры по соблюдению гражданами карантинных мер, без чего успех в борьбе против пандемии невозможен", - отметил Токаев.

 
Он рассказал, что новость о кончине прославленного спортсмена и общественного деятеля Жаксылыка Ушкемпирова была воспринята им с чувством горечи. 
 

Скорблю по всем ушедшим из жизни из-за болезни. По-прежнему высокой остается смертность от коронавируса и пневмонии", -добавил президент.


Ранее сообщалось, что известный олимпийский чемпион, борец Жаксылык Ушкемпиров ушел из жизни.
 

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