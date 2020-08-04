Правительство обязано усилить меры по соблюдению гражданами карантинных требований - Токаев

Пандемия бушует практически во всем мире. Казахстан не стал исключением. Болезнь вырывает из наших рядов сотни граждан: тружеников и пенсионеров, пожилых и молодежь, известных и неизвестных людей", - написал Токаев в Twitter.
Глава государства подчеркнул, что задача Минздрава и всех органов здравоохранения - снизить ее до минимума.
Правительство обязано усилить меры по соблюдению гражданами карантинных мер, без чего успех в борьбе против пандемии невозможен", - отметил Токаев.
Он рассказал, что новость о кончине прославленного спортсмена и общественного деятеля Жаксылыка Ушкемпирова была воспринята им с чувством горечи.
Скорблю по всем ушедшим из жизни из-за болезни. По-прежнему высокой остается смертность от коронавируса и пневмонии", -добавил президент.
Ранее сообщалось, что известный олимпийский чемпион, борец Жаксылык Ушкемпиров ушел из жизни.
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