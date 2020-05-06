Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - Правительство окажет помощь пострадавшим при подтоплении в Туркестанской области. Об этом сообщил премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин в ходе заседания правительства по рассмотрению ситуации с подтоплением населенных пунктов в Махтааральском районе Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Комиссия оперативно сделает оценку ущерба в пяти селах: Жанатурмыс, Женис, Фирдоуси, Оргебас, Достык, а затем начнет работу по восстановлению инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и жилья. Правительство окажет всю необходимую помощь пострадавшим", - сказал А. Мамин.

По информации акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Махтааральского района, что привело к подтоплению 631 дома в 5 населенных пунктах: Жанатурмыс - 46 домов, Женис - 130 домов, Фирдоуси - 250 домов, Оргебас - 194 дома, Достык - 11 домов.

Шукеев также сообщил, что в Махтааральском районе пострадало 3 тыс. 600 гектаров посевных площадей, 85% из которых - только что посеянный хлопок.

С начала подтопления эвакуировано 14 населенных пунктов с общим населением 30 581 человек", - уточнили в пресс-службе премьер-министра РК.

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