Правительство разработает национальный проект "Зеленый Казахстан" на 2021-2025 годы

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Вопросы экологии поднял на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Еще одна актуальная тема - это экология. Это очень важная сфера, которая влияет на качество жизни населения. Наше положение не очень хорошее. Согласно опросу, только 48% граждан довольны экологической ситуацией. В этой связи принят новый Экологический кодекс. Это системный и исчерпывающий документ, подготовленный с учетом пожеланий общественности. Кодекс также соответствует передовым международным стандартам", - сказал глава государства.

Он напомнил, что в случае реализации эффективных программ по усилению экологической безопасности предприятия освобождаются от платы за промышленные отходы. Однако правительство и общество должны строго контролировать своевременность и качество этой работы.

Кроме того, по моему поручению будет посажено 2 миллиарда деревьев. Это была инициатива, получившая широкую поддержку наших граждан. В общем, этот вопрос нельзя игнорировать. Необходимо не допустить хищений и искусственных мер, не оказывающих положительного воздействия на окружающую среду. Поэтому нужно провести профессиональный анализ с участием ученых и общественности, чтобы определить подходящие места для посадки деревьев. Поручаю правительству разработать национальный проект "Зеленый Казахстан" на 2021-2025 годы. Оцифровка всех показателей, необходимых для защиты окружающей среды, является одной из важнейших задач", - сказал президент.

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