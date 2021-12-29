Правительство запланировало разработку 26 законопроектов на 2022 год

НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ – Сегодня в ходе заседания правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина министр юстиции Марат Бекетаев сообщил о планах законопроектных работ на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

План на 2022 год предусматривает разработку 26 законопроектов, из которых 16 касаются исполнения поручений главы государства. В первом полугодии планируется разработать семь проектов законов, во второй половине года - 19 законопроектов. В предстоящем году будут разработаны проекты "Социального кодекса РК", законов о местном самоуправлении, профессиональных квалификациях, развитии агломераций, теплоэнергетике и другие", - проинформировал министр.

Как уточнил глава Минюста, первоначально проект плана предусматривал разработку и внесение в Парламент 31 законопроекта. В ходе презентации проекта плана 10 ноября текущего года были озвучены основные положения планируемых законопроектов, основания их разработки. Представленный проект плана доработан по замечаниям Администрации президента. В частности, пересмотрены сроки внесения законопроектов в парламент, а также исключен ряд инициатив, концепции которых требуют соответствующих обсуждений. В остальной части проект плана не подвергся изменениям.

Доработанный проект плана предусматривает разработку 26 законопроектов. В первом полугодии семь законопроектов, во втором полугодии – 19 законопроектов", - уточнил министр юстиции.

Как сообщает портал primeminister.kz, Мамин поручил первым руководителям государственных органов обеспечить жесткий контроль за качественной подготовкой законопроектов и своевременностью их представления в правительство и парламент.

Также Бекетаев сообщил о ходе исполнения плана законопроектных работ правительства на 2021 год.

План законопроектных работ правительства на 2021 год предусматривает разработку и внесение в мажилис парламента 25 законопроектов. На сегодняшний день из 25 законопроектов пять подписаны главой государства, один принят парламентом, 18 находятся на рассмотрении парламента, внесение одного законопроекта в парламент будет рассмотрено на заседании", - сказал глава Минюста.

По его данным, в течение года в план были внесены корректировки по четырем постановлениями правительства. По трем законопроектам были перенесены сроки внесения в правительство и парламент. Это законопроекты по вопросам общественного контроля, стимулирования инноваций, развития цифровизации. По трем законопроектам изменены наименования.

В целом исполнение плана за последние годы показывает позитивную динамику. В текущем году план на 2021 год не подвергался корректировке по включению дополнительных законопроектов. Таким образом, план на 2021 год исполнен, подчеркнул Бекетаев.



