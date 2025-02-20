19.02.2025, 12:57 63021
Предложение ввести закон об иноагентах: депутат подверглась буллингу
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании мажилиса парламента депутат Магеррам Магеррамов выступил с заявлением в защиту своей коллеги Ирины Смирновой, которая предложила ввести в Казахстане закон об иностранных агентах, передает корреспондент агентства.
Инициатива нашей коллеги получила поддержку широкого круга ответственных граждан-патриотов, за что мы им благодарны. Но в то же время вызвала крайне агрессивную реакцию у определенных лиц. Началось плановое распространение фейков, откровенных оскорблений и буллинга в отношении депутата", - сказал депутат.
Мажилисмен уверен, что устроивших травлю уже давно называют в числе тех, кто получал, возможно, и сейчас получают финансирование от зарубежных организаций, таких как USAID и их прокси-структуры, при этом не исключено, что и от иностранных государств напрямую.
По сути, через информационное пространство мы столкнулись с открытым проявлением давления и попыткой оклеветать представителя высшего представительного органа власти страны. Попытка оправдаться публично, ссылаясь на взломы, только подчеркивают двойственную сущность таких личностей. Задаешься вопросом: не является ли этот акт буллинга депутата заказом зарубежных спонсоров, которые могут преследовать какие-то свои цели", - считает Магеррам Магеррамов.
Депутаты призывают компетентные органы решительно пресекать все попытки нарушения закона и принципов правопорядка. Кроме того, Народная партия Казахстана, от которой выступают Ирина Смирнова и Магеррам Магеррамов, будет добиваться справедливости в судебном порядке.
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20.02.2025, 14:09 2766
Глава государства внес поправки в протокольное старшинство должностных лиц
Указ введен в действие с 6 января 2025 года
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения в указ "Об утверждении государственного протокола Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
Президент утвердил дополнения в протокольное старшинство должностных лиц Республики Казахстан при проведении внутригосударственных мероприятий:
- Президент
- Премьер-министр
- Председатель сената парламента
- Председатель мажилиса парламента
- Государственный советник
- Руководитель аппарата президенты
- Экс-президенты
- Председатель Конституционного суда
- Председатель Верховного суда
- Председатель Нацбанка
10-1. Первый вице-премьер
10-2. Первый замруководителя АП
- Секретарь СБ
- Генпрокурор
- Председатель КНБ
- Председатель Центральной избирательной комиссии
- Управляющий делами президента
15-1.Председатель правления ФНБ "Самрук-Казына"
15-2. Председатель Высшей аудиторской палаты
- Вице-премьеры (по дате назначения)
- Помощники президента (по дате назначения)
- Начальник канцелярии президента
- Председатель Высшего судебного совета
- Зам. председателя Сената
- Зам. председателя Мажилиса
- Министр внутренних дел
- Министр обороны
- Министр иностранных дел
- Начальник Службы государственной охраны
- Председатели агентств, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту (по дате назначения)
- Руководитель Аппарата правительства
- Министры (по дате назначения)
- Советники президента
- Акимы областей, городов республиканского значения и столицы (по дате назначения)
- Специальные представители президента
- Руководитель представительства президента в парламенте
- Заместители секретаря СБ
- Начальник Службы протокола президента
- Пресс-секретарь президента
- Заместитель председателя Конституционного суда
- Депутаты парламента (в алфавитном порядке фамилий на государственном языке)
- Председатель правления НУХ "Байтерек"
- Уполномоченный по правам человека
- Кавалеры ордена "Алтын Қыран" и лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Epi"
- Руководители структурных подразделений АП (по дате назначения)
- Судьи Конституционного суда (по дате назначения)
- Судьи Верховного суда (по дате назначения)
- Чрезвычайные и полномочные послы (по дате назначения)
- Уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения и уполномоченный по защите прав предпринимателей
- Руководитель судебной администрации
- Руководители национальных компаний
- Иные политические и административные государственные служащие
- Руководители казахстанских политических партий и иных общественных объединений
20.02.2025, 11:35 10181
В Алматы учебные корпуса и стадион КазНПУ имени Абая незаконно реализовали частникам
Фото: kaznpu.kz
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Алматы. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы учебные корпуса и стадион Казахского Национального педагогического университета имени Абая незаконно реализовали частным лицам, сообщает прокуратура мегаполиса.
Несмотря на нехватку учебной и жилой площади, бывшее руководство университета незаконно без проведения торгов и оценки реализовало частным лицам два учебных корпуса общей площадью более 1500 квадратных метров", - проинформировали в пресс-службе.
При этом отмечается, что одно из зданий в последующем несколько лет сдавалось в аренду самому университету, а в другом было организовано увеселительное заведение.
Под видом совместного развития спорта третьим лицам на 10 лет передан спортивный стадион площадью свыше 5 гектаров, расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. На протяжении 5 лет футбольное поле использовалось в коммерческих целях, а 16 тысяч студентов не имели возможности полноценно заниматься физкультурой и проводить спортивные мероприятия. По актам надзора прокуратуры Медеуского района вступившими в законную силу решениями суда объекты имущества возвращены национальному университету", - добавили в прокуратуре.
Ранее имущество и земли завода тяжелого машиностроения вернули в госсобственность в Алматы.
20.02.2025, 11:06 13961
Проект Соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море обсудили в Астане
Он направлен на реализацию принципов, заложенных в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил под руководством Министерства обороны Казахстана состоялся четвертый раунд переговоров с участием представителей прикаспийских государств, сообщили в Минобороны РК.
В ходе встречи стороны обсудили проект Соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море.
Документ разработан казахстанской стороной во исполнение договоренностей глав прикаспийских государств по итогам Пятого каспийского саммита, состоявшегося 12 августа 2018 года в Актау Мангистауской области.
Проект Соглашения направлен на реализацию принципов, заложенных в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
20.02.2025, 11:01 9791
Посвященная юбилею Победы выездная выставка военного музея проходит в Астане
Фото: МО РК
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане продолжает работу выездная выставка "Казахстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", сообщает Министерство обороны РК.
Мероприятия организует Военно-исторический музей Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК (НВПЦ). В них участвуют сотрудники музея, представители департамента по делам обороны, поискового отряда "Мемориальная зона" и ветеранских организаций", - рассказали в ведомстве.
С начала января сотрудники учреждения посетили с передвижной экспозицией Binom School имени Кадыра Мырза Али, Зерде, школы-гимназии № 30, № 2, № 51 имени М. Шокая, средние школы № 105 и № 20.
На выставке представлены личные вещи Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова, первого министра обороны Героя Советского Союза Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, Халық қаһарманы Тлеугали Абдибекова и Хиуаз Доспановой, архивные документы, уникальные фотографии, осколки снарядов и солдатские медальоны, найденные в местах сражений", - сообщает Минобороны.
Выставка призвана пробудить у школьников интерес к истории, рассказать о воинах-казахстанцах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, и вызвать уважение к их подвигу.
Коллектив Военно-исторического музея также представит свою экспозицию в высших учебных заведениях столицы. Работа передвижной выставки продлится до мая текущего года.
20.02.2025, 10:52 11636
Казахстан и Турция будут сотрудничать в области фитосанитарии
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента ратифицировал соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, передает корреспондент агентства.
Соглашение подписано в целях обеспечения фитосанитарной безопасности и предотвращения ввоза и распространения на территории двух государств карантинных вредных организмов.
Подчеркивается, что действия соглашения распространяются на все подкарантинные материалы, включая любое растение, растительный продукт, место складирования, упаковку, транспортировку, контейнер, почву и любой другой организм, объект или материал, способные служить укрытием для вредителей или облегчить их распространение, с точки зрения фитосанитарных мер, особенно в случаях международных перевозок.
Согласно документу, устанавливаются обязательства по обмену нормативными правовыми актами, национальным перечнем карантинных вредных организмов и другими положениями, касающимися карантина и защиты растений; информированию о фитосанитарной ситуации и случаях выявления и распространения карантинных вредных организмов, а также способах борьбы и контроля над ними; развитию научного сотрудничества между научно-исследовательскими институтами и организациями в области карантина и защиты растений.
Кроме того, соглашение устанавливает требования в отношении ввозимых грузов, фитосанитарной сертификации и транзита грузов.
20.02.2025, 10:39 13056
Осужден бывший руководитель департамента экологии области Улытау
Ему вынесли приговор за получение взятки
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Жезказган. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жезказганский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего руководителя департамента экологии области Улытау и его заместителя в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По данным суда, занимая должности руководителя и заместителя департамента экологии области Улытау, обвиняемые получили взятку в размере 5 млн 250 тыс. тенге. Кроме того, глава департамента лично получил еще 2,5 млн тенге.
Сообщается, что директор одного ТОО передал руководителю и заместителю департамента взятку в размере 1 млн 750 тыс. тенге за согласование проектов показателей качества окружающей среды. Директор еще одного ТОО передал им взятку в размере 3,5 млн тенге за согласование проекта сводного тома предельно допустимых выбросов в городе Сатпаеве.
Также глава департамента получил взятку в размере 2,5 млн тенге за выдачу экологического разрешения. В суде отметили, что по данному эпизоду уголовное преследование в отношении взяткодателя прекращено.
Приговором городского суда Жезказгана руководитель и заместитель департамента признаны виновными и приговорены к 6 годам лишения свободы.
Руководители ТОО признаны виновными и осуждены к наказанию в виде штрафа в двадцатикратном размере взятки - 35 млн тенге и 70 млн тенге.
Кроме того, всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного запрета занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор не вступил в законную силу.
20.02.2025, 10:24 13816
Нарушения в сфере земельных отношений выявил Антикор в Костанайской области
Установлены предоставленные государством пастбища, которые фактически не использовались по целевому назначению
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Костанай. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Костанайской области в ходе мониторинга коррупционных рисков в сфере земельных отношений выявлены факты нецелевого использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, сообщили в пресс-службе Антикора.
В городе Аркалыке установлены землепользователи, которыми предоставленные государством в долгосрочную аренду земельные участки - пастбища площадью 5000 га и 1200 га фактически не использовались по целевому назначению в связи с отсутствием сельскохозяйственных животных, что подтверждается сведениями уполномоченных органов в области ветеринарии", - проинформировали в Антикоре.
В соответствии с законодательством при установлении подобных фактов земельные участки подлежат принудительному изъятию.
По результатам проверки вышеуказанные земельные участки землепользователями возвращены государству на добровольной основе", - отметили в ведомстве.
Всего в 2024 году по материалам проверок, инициированных департаментом, в специальный государственный земельный фонд возвращены неиспользуемые земельные участки общей площадью свыше 22 тыс. га на территории Аркалыка, Карасуского, Аулиекольского, Амангельдинского, Житикаринского, Костанайского, Карабалыкского районов и района Б.Майлина.
20.02.2025, 09:47 18121
Институт независимых экспертов медико-социальной экспертизы внедрен в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2025 года в Казахстане внедрен институт независимых экспертов по освидетельствованию граждан, направляемых медицинскими организациями на медико-социальную экспертизу (МСЭ) в заочном проактивном формате. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Введение института независимых экспертов позволит привлечь в медико-социальную экспертизу профильных специалистов организаций здравоохранения, а также будет способствовать решению вопросов кадрового обеспечения службы МСЭ, снизит риски коррупционных правонарушений и повысит качество оказания государственной услуги по установлению инвалидности", - отмечают в ведомстве.
В целях эффективного внедрения данного института с сентября по декабрь 2024 года в пилотном режиме апробирован механизм привлечения независимых экспертов на медико-социальную экспертизу. В пилотном проекте участвовали 18 врачей, которыми рассмотрено 7532 акта МСЭ.
По результатам пилотного проекта были внесены изменения и дополнения в действующие нормативные правовые акты.
В настоящее время Комитетом регулирования и контроля в сфере социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК проводится прием документов претендентов для включения в реестр независимых экспертов медико-социальной экспертизы. Заявления подаются через портал социальных услуг (aleumet.egov.kz), при этом претенденты дают согласие на сбор и обработку персональных данных.
Как сообщалось ранее, на сегодняшний день заочное освидетельствование проводится по 30 нозологическим формам. С начала 2025 года в данном формате рассмотрено более 8,5 тыс. заявок на МСЭ из всех регионов Казахстана.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?