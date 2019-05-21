Премьер-министр Казахстана и президент Армении обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел переговоры с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, прибывшим в Нур-Султан для участия в XII Астанинском экономическом форуме, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-армянских отношений в экономической сфере, перспективы расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

Серьезный импульс взаимодействию, как отметили стороны, придаст усиление работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Анализ рынков стран показал потенциал для дальнейшего увеличения взаимных поставок и расширения торговли в сферах химической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства.

Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что интерес углубления двусторонних отношений вызывают сферы цифровизации в части развития искусственного интеллекта, энергетики, логистики, авиации, космической отрасли, агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды, образования, туризма.

В свою очередь, глава правительства РК выразил заинтересованность в развитии полноценного формата экономических отношений, наращивании объемов товарооборота и инвестиционного сотрудничества, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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