Премьер-министр РК поблагодарил кызылординцев за помощь жителям Арыси

Кызылорда. 20 августа. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поблагодарил жителей Кызылординской области за помощь жителям Арыси, передает Kazakhstan Today.

Кызылординская область пришла на помощь арысцам одной из первых. Строительные компании региона завершили восстановление поврежденного взрывами жилья , сообщил на 35-й внеочередной сессии маслихата аким области Куанышбек Искаков.

В субботу, 17 августа, в соответствии с поручением президента премьер-министр Республики Казахстан Мамин Аскар Узакбаевич прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область. В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область я доложил Аскару Узакбаевичу о ходе восстановительных работ в Арыси. Премьер-министр выразил благодарность строителям и жителям региона за поддержку арысцев в трудную минуту", - цитирует Искакова пресс-служба акимата.

Аким области также поблагодарил строителей за оперативную работу по восстановлению жилья в Арыси.

На сегодня один из домов, не подлежащий восстановлению, был снесен и для его жителей приобретен новый; для жителей другого дома (93-летней бабушки, ее 60-летнего сына-инвалида и 19-летнего внука) и для жильцов двух непригодных для проживания домов в одном дворе были приобретены новые жилища. Остальные 264 дома полностью восстановлены.

Для выполнения восстановительных работ были мобилизованы 20 строительных компаний. На сегодняшний день выделенные Кызылординской области работы полностью завершены.

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