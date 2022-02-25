Премьер-министр России прибыл в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с двухдневным рабочим визитом в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Нур-Султане он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в узком и расширенном составе, сообщает ТАСС

На заседании межправсовета планируется обсудить актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия в области таможенного регулирования, механизму прослеживаемости товаров, а также макроэкономической ситуации в ЕАЭС.

На заседании также будет рассматриваться сотрудничество в промышленной сфере, прежде всего в области гражданского авиастроения. В частности, предусматривается утверждение плана мероприятий по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах - членах Евразийского экономического союза на 2022-2023 годы.

По итогам планируется подписание решений межправсовета ЕАЭС, предусматривающих дальнейшее развитие экономической интеграции.