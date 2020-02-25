Президент Air Astana рассказал Токаеву о мерах по снижению стоимости авиабилетов

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства принял президента авиакомпании "Air Astana" Питера Фостера, передает Kazakhstan Today.

Питер Фостер проинформировал Касым-Жомарта Токаева о текущем состоянии и планах дальнейшего развития национального авиаперевозчика, в том числе о наращивании объема внутренних пассажирских авиаперевозок, открытии новых зарубежных направлений и мерах по снижению стоимости авиабилетов, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Питера Фостера, с запуском дочерней авиакомпании - лоукостера "Fly Arystan" - Казахстан вошел в число стран с наиболее быстро развивающимся рынком внутренних авиаперевозок в мире.

Кроме того, руководитель компании сообщил об обновлении воздушного парка, в частности, о замене "Boeing-757" на дальнемагистральные "Airbus А321", а также о планах по приобретению "Boeing-787" до 2023 году.

Глава государства отметил важность дальнейшего развития режима "открытого неба" и открытия новых зарубежных маршрутов, в частности, в Сингапур, Нью-Йорк и другие крупные города мира. Касым-Жомарт Токаев также акцентировал внимание на необходимости активизировать работу по формированию доступных цен на авиабилеты для граждан нашей страны", - проинформировали в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства