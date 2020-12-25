Президент Азербайджана пригласил казахстанские компании восстанавливать Нагорный Карабах

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил по телефону президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Ильхам Алиев пригласил казахстанские компании принять участие в восстановлении Нагорного Карабаха", - сообщает Акорда.

В ходе разговора президент Казахстана отметил выдающийся вклад Ильхама Алиева в успешное социально-экономическое развитие дружественного Азербайджана, а также защиту территориальной целостности государства в соответствии с Уставом ООН, решениями Совета безопасности ООН.

Главы государств обсудили совместные задачи дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене.

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