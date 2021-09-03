Президент дал ряд поручений премьер-министру

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин представил президенту Касым-Жомарту Токаеву информацию о намечаемых мерах по реализации его послания народу Казахстана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Премьер-министр доложил, что к 7 сентября будет подготовлен Общенациональный план, который будет представлен на утверждение главе государства. План будет включать в себя меры, предусматривающие обеспечение устойчивости и конкурентоспособности экономики, улучшение уровня благосостояния граждан, повышение эффективности систем здравоохранения и образования, совершенствование региональной политики, сообщает пресс-служба Акорды.

Аскар Мамин сообщил об улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, на протяжении последних двух недель индекс репродуктивности вируса не превышает 1 и в настоящее время составляет 0,87. Загруженность инфекционных и реанимационных коек снизилась до 40%. На сегодняшний день свыше 6,7 миллиона человек вакцинировано первым компонентом, более 5,5 миллиона человек - вторым.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о предстоящей работе по снижению импортозависимости и недопущению резкого колебания цен на социально значимые продовольственные товары, о ходе уборочной кампании и других актуальных вопросах экономического развития страны.

В завершение президент дал премьер-министру ряд конкретных поручений, направленных на полную реализацию его послания. Глава государства отметил особую важность скоординированной и эффективной работы правительства и акимов регионов с целью коренного улучшения социально-экономической ситуации в стране.

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