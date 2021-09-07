Президент дал старт работе Офиса цифрового правительства

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт работе Офиса цифрового правительства, включающего в себя национальный аналитический центр, центр цифровой трансформации и национальный проектный офис, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил президенту об основных задачах и проектах Офиса цифрового правительства, сообщает пресс-служба Акорды.

Как сообщил министр, в рамках его работы будет осуществляться автоматизация первичной аналитики, подготовка прогнозов и сценариев развития, мониторинг и выявление рисков срыва достижения целевых показателей и так далее. Центр цифровой трансформации будет заниматься реинжинирингом процессов государственных органов и переводом их в цифровой формат.

Министерство торговли и интеграции представило президенту аналитическую платформу по внутренней и внешней торговле. Платформа дает возможность в онлайн-режиме осуществлять мониторинг цен на продукты питания и формировать прогнозные цены.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности презентовало проект по цифровому мониторингу охвата и темпов вакцинации населения страны.

В ходе мероприятия также выступили председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министр финансов Ерулан Жамаубаев, министр здравоохранения Алексей Цой и другие.

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