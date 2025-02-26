25.02.2025, 17:41 57611
Президент Казахстана и глава МИД Омана обсудили установление прямого авиасообщения между странами
Фото: akorda.kz
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди обсудили вопросы установления прямого авиасообщения между двумя государствами, что будет способствовать укреплению взаимных связей, сообщает Акорда.
В ходе встречи были рассмотрены перспективы сотрудничества в транспортно-логистической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах, а также в области цифровизации. Кроме того, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и взаимодействия в рамках многосторонних организаций.
Президент отметил, что существует значительный нереализованный потенциал для укрепления взаимодействия между Казахстаном и Оманом как на двустороннем уровне, так и в контексте региональной и международной повестки.
Глава государства передал приветствие Султану Хайсаму бен Тарику и подтвердил приглашение на его имя посетить Казахстан с визитом.
Оман пользуется большим уважением в Казахстане. Ваша страна вызывает огромный интерес у наших граждан, в том числе бизнесменов и деятелей культуры. Поэтому нам необходимо придать мощный импульс, чтобы сделать наше сотрудничество более многогранным и плодотворным", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь руководитель внешнеполитического ведомства Омана поблагодарил президента за теплый прием, подчеркнув, что он отражает высокий уровень взаимного уважения между странами.
Мы с большим интересом наблюдаем за развитием Казахстана. Глубокое впечатление на нас производят масштабные реформы, направленные на благо страны и народа. Нас поражают темпы роста экономики Казахстана, его значимое место в этом регионе мира и та ключевая роль, которую страна играет в укреплении добрососедских связей во имя мира и безопасности. Мы высоко ценим Вашу внешнюю политику, ориентированную на утверждение справедливости и содействие всеобщему миру, безопасности и процветанию", - отметил дипломат.
Ранее Токаев обсудил с новым премьером Кыргызстана реализацию двусторонних проектов в водно-энергетической отрасли.
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26.02.2025, 15:33 8886
Министра юстиции попросили дать правовую оценку отказам в возврате прежнего часового пояса
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве журналисты попросили главу Министерства юстиции Ерлана Сарсембаева прокомментировать отказы в исках и петициях казахстанцев по отмене перевода времени на час назад, передает корреспондент агентства.
Насколько я знаю, ряд районов уже перешли и адаптировались к этим условиям, это если говорить о той информации, которая уже доступна в интернете. А что касается правовой оценки, это прерогатива судов, ибо только суды у нас в стране наделены правом отправления правосудия. Какая может быть после этого правовая оценка, если эта прерогатива судебного органа страны?" - ответил министр.
Напомним, первого марта 2024 года в полночь жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад, с UTC+6 на UTC+5.
После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов и столичного аэропорта. Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступили против перевода времени. По результатам опроса Kazakhstan Today свыше 60% респондентов проголосовало против перехода Казахстана на единый часовой пояс. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.
Также жители страны отмечали рост потребления электроэнергии, однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила, что только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
В ноябре министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование влияния на здоровье людей перехода на единый часовой пояс. На исследование планировалось направить 160 миллионов тенге. Позже сумма была снижена до 54 млн тенге. Конкурс на научное исследование стартует 26 декабря и продлится до 25 января 2025 года. Исследование по единому часовому поясу намерены завершить к марту 2025 года.
В конце ноября в разделе "Опросы" мобильного приложения еGov mobile казахстанцам предлагалось ответить на пять вопросов, касающихся перевода времени. Однако спустя несколько дней данный опрос пропал из приложения. Министр науки и высшего образования объяснил, почему опрос так быстро исчез с платформы. По его словам, рекомендуемая выборка составляла 200 тысяч человек, а эти цифры удалось набрать за три дня.
Между тем в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Ряд граждан подали обращения в Конституционный суд о нарушениях их прав в связи с принятием постановления о введении единого часового пояса.
Житель Восточно-Казахстанской области юрист Серикжан Ахметжанов подал иск об отмене постановления правительства о переходе страны на единый часовой пояс. 18 декабря суд отказал в удовлетворении иска. Позже в суде Астаны прокомментировали решение по делу, сообщив, что "довод об изменении более половины текста нормативно-правового акта не подтвердился, данный довод не может служить основанием для признания постановления правительства незаконным, так как процедура издания НПА ответчиком не нарушена". 25 февраля суд Астаны оставил без удовлетворения жалобу по иску к правительству о переводе времени.
Необходимо отметить, что в казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор.
26.02.2025, 15:11 9756
Токаев поручил премьер-министру усилить меры по росту и диверсификации экономики
Отмечена важность системной деятельности по решению задач, касающихся инфраструктурного развития, модернизации энергетики и коммунального хозяйства
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова о социально-экономическом развитии страны и повышении эффективности деятельности правительства, сообщает Акорда.
Президент был ознакомлен с ходом исполнения поручений по диверсификации и стимулированию роста экономики через масштабную программу поддержки реального сектора и модернизации инфраструктуры. Премьер-министр также рассказал о прохождении отопительного сезона, подготовке к весенним полевым работам и паводковому периоду.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе правительства по внедрению современных цифровых методов управления для содействия развитию бизнеса и привлечения частных инвестиций.
В завершение президент поручил Олжасу Бектенову активизировать усилия, направленные на обеспечение роста и диверсификацию экономики. Отмечена важность системной деятельности по решению задач, касающихся инфраструктурного развития, модернизации энергетики и коммунального хозяйства.
26.02.2025, 13:57 13266
Депутат возмутился качеством оказания услуг в поликлиниках Казахстана
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания мажилиса парламента Казахстана депутат Асхат Рахимжанов высказался о низком качестве работы государственных предприятий здравоохранения, передает корреспондент агентства.
Как показывает ситуация, сегодня все поликлиники, независимо от того, оказывали или не оказывали услуги, за каждого прикрепленного к ним гражданина получают в среднем 2000 тенге в месяц корпоративного подоходного налога. Таким образом, они порой забывают о главной цели - оказание качественных услуг населению, просто-напросто зарабатывая деньги на своих услугах", - отметил мажилисмен в своем депутатском запросе.
Как рассказал депутат, столичным филиалом Общенациональной социал-демократической партии был проведен эксперимент по физической доступности медицинских услуг в государственной поликлинике. По ходу эксперимента можно отметить труднодоступность записи к врачам (контакты поликлиник в интернете не обновляются, часто по номерам не отвечают), длительные очереди у кабинетов специалистов и зачастую полная запись на приемы, несвоевременные приезды скорой помощи.
Асхат Рахимжанов отдельно упомянул разные цены на одинаковые услуги в одном городе.
Такое безобразие твориться в Астане! Страшно представить, что в регионах", - процитировал депутат столичных коллег.
По словам мажилисмена, система здравоохранения не должна ставить перед собой целью зарабатывание денег. Депутаты предложили Министерству здравоохранения РК пересмотреть государственную политику в сфере здравоохранения и все государственные предприятия здравоохранения перевести на праве оперативного управления. Как сказал Рахимжанов, тогда задача врачей будет именно лечить население.
Если граждане не смогли по вине поликлиник получить услуги в государственных поликлиниках, предусмотреть компенсацию расходов в частных медицинских центрах. Только в этом случае у них будет стимул делать все, чтобы граждане не теряли свое время и нервы, а услуги получали качественно и эффективно", - считает депутат.
Ранее прокуратура привлекла к ответственности руководителей поликлиник в Алматы за нарушение прав онкобольных.
Почти половина населения Казахстана неудовлетворена качеством медуслуг.
26.02.2025, 13:45 15846
Депутат предложил запретить смену пола в Казахстане
По мнению депутата, "это расширяет пределы дозволенного для деструктивных единиц, чьи желания продиктованы неприемлемыми для казахстанской культуры идеями"
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмен Магеррам Магеррамов подверг сомнению законность операций по смене пола в Казахстане.
Он напомнил, что президент Токаев на Ассамблее народа Казахстана заявил, что формирование правильных ценностей, взглядов и убеждений имеет принципиальное значение.
Принимая во внимание богатую историю нашей страны, ее самобытность, сохраненную предками, доставшиеся нам в наследство культурные и традиционные ценности, возникает вопрос о приемлемости для нас изменения половой принадлежности для лиц с расстройствами половой идентификации", - заявил депутат.
Согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения", лица с расстройствами половой идентификации, достигшие 21 года, кроме лиц с психическими расстройствами, имеют право на смену пола. Однако само понятие "лицо с расстройствами половой идентификации" уже предполагает наличие у данного лица какого-то нарушения.
Судя по тому, что у данных лиц нет физических аномалий, обоснованно предположить, что расстройство есть либо в психике, либо в поведении. Соответственно, нельзя оправдать гормонального и хирургического вмешательства в здоровое тело человека с расстройствами психического или поведенческого аспекта и приводить его тело в состояние, которое, по мнению человека с диагнозом "расстройство", отвечает его искаженным реалиям", - считает Магеррамов.
По мнению депутата, "это расширяет пределы дозволенного для деструктивных единиц, чьи желания продиктованы неприемлемыми для казахстанской культуры идеями".
Мажилисмен попросил правительство рассказать, сколько таких операций уже проведено и сколько планируется провести, а также пояснить, почему поведенческое расстройство лечится операцией по смене пола, не противоречит ли это главному медицинскому принципу "не навреди".
Ранее Магеррамов в депутатском запросе потребовал раскрыть подробности программ "помощи", оказываемых USAID и другими иностранными спонсорами, заявив, что периодический всплеск "активности" некоторых групп под лозунгами "права сексуальных меньшинств" происходит не по внутренним запросам нашего общества, а под внешним воздействием, в том числе при финансовой поддержкой извне.
Так называемые женские марши, лесби парады, парады в центре Алматы и бесконечные попытки их проведения являются результатами деятельности таких организаций", - заявил депутат.
26.02.2025, 12:54 18286
Екатерина Смолякова стала депутатом мажилиса
Фото: Пресс-служба мажилиса парламента РК
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новым депутатом мажилиса парламента от партии Respublica стала Екатерина Смолякова, передает корреспондент агентства.
Сегодня Екатерина Смолякова приняла присягу депутата мажилиса и была избрана в состав комитета по социально-культурному развитию.
В настоящее время Смолякова работает проректором по социальным и воспитательным вопросам в Казахстанско-Британском техническом университете в Алматы.
Ранее Руслан Берденов сложил полномочия депутата мажилиса. На заседании нижней палаты парламента сообщалось, что решением акима города Шымкента Руслан Берденов назначен на должность заместителя акима Шымкента.
26.02.2025, 12:15 20686
Уклонение от уплаты налогов на 1,3 млрд тенге пресекла прокуратура
Компанию обязали погасить задолженность
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура пресекла попытку компании избежать уплаты налогов на 1,3 млрд тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
ТОО "S" попыталось оспорить в суде налоговую задолженность на 1,3 млрд тенге, чтобы избежать налоговых обязательств. Суды области, удовлетворив иск, признали незаконным действия налогового органа о взыскании НДС в бюджет. Однако по ходатайству прокуратуры области попытка уклонения была пресечена в Верховном суде", - говорится в сообщении.
Компанию обязали погасить задолженность.
Ранее прокуратура Павлодарской области выявила факты уклонения от уплаты налогов на полмиллиарда тенге.
26.02.2025, 12:04 25426
Развитие Вооруженных сил и модернизация армии: о чем говорили на совещании Совбеза
Фото: Акорда
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание Совета безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.
Рассмотрены вопросы модернизации армии и совершенствования военной инфраструктуры", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, главой государства дан ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Вооруженных сил.
Ранее об итогах деятельности оборонного ведомства за 2024 год рассказал главе государства министр обороны Руслан Жаксылыков.
26.02.2025, 11:54 23271
О недобросовестных нотариусах и ЧСИ рассказали в Минюсте
Сложилась негативная практика, когда исполнительные надписи совершались без письменного признания долга и не по месту жительства должника
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве юстиции заявили о необходимости совершенствования механизма совершения исполнительной надписи.
К сожалению, сложилась негативная практика, когда исполнительные надписи совершались без письменного признания долга и не по месту жительства должника. Это делали недобросовестные нотариусы по договоренности с микрофинансовыми организациями, коллекторскими компаниями и частными судебными исполнителями", - заявил на сегодняшнем заседании правительства министр юстиции Ерлан Сарсембаев.
Ведомство планирует ряд системных шагов, которые обеспечат прозрачность предоставляемой услуги:
- возможность открытия "Личного кабинета сторон" в системе "Е-нотариат", через биометрическую идентификацию;
- возможность подачи взыскателю и должнику возражения либо своевременного погашения долга через "Личный кабинет";
- исключение аффилированности взыскателя и частного судебного исполнителя через автоматическое распределение исполнительных надписей по письменным сделкам;
- контроль за соблюдением территориальности (должника) и запрет нотариусам совершать исполнительные надписи другого региона.
Уже запущен пилотный проект СМС-уведомления сторон о совершении исполнительной надписи. Мы видим результаты. К примеру, должникам поступает сообщение нотариусов о совершенной исполнительной надписи, и должник, узнав о долге, своевременно его оплачивает", - рассказал глава ведомства.
Еще одна инициатива - расширить виды онлайн-действий по удостоверению согласий и оказания нотариусами онлайн-консультаций.
Вопрос принудительного исполнения вызывает зачастую обоснованные нарекания со стороны населения. Только за 2024 год поступило 89 тыс. жалоб по этой линии, или 63 % от общего количества обращений в Министерство", - рассказал глава ведомства.
Для этого будут использоваться возможности искусственного интеллекта:
- Продолжится развитие упрощенного производства через Робота судебного исполнителя. Мы планируем расширить сумму взыскания через Робота с 20 до 40 МРП, что увеличит экономию гражданам собственных средств.
- Будет доработан "Личный кабинет взыскателя и должника" с внедрением "Цифрового ассистента". Ассистент будет показывать все этапы исполнения, а взыскатель и должник будут видеть, что уже сделано или что должно было быть сделано со стороны судебного исполнителя. На этой же платформе у сторон будет возможность реагировать в случае несогласия с действиями или бездействиями судебного исполнителя.
- Планируется решить вопросы несвоевременного снятия арестов, временного ограничения на выезд из Республики и исключения из Реестра должников по возвращенным исполнительным документам с истекшим сроком предъявления, через автоматизацию этих исполнительных действий.
Напомним, сегодня премьер-министр Олжас Бектенов поручил Минюсту сократить лишние расходы и структуры через цифровизацию.
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