Алматы. 8 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр" Юрия Пя, передает Kazakhstan Today.

"Глава государства был проинформирован о текущих результатах работы и достижениях центра, перспективах его дальнейшего развития. В частности, Ю. Пя рассказал о планах по созданию на базе существующего центра крупного научно-исследовательского и образовательного учреждения. Проект будет реализован совместно с международными партнерами", - сообщила пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана отметил особую важность повышения качества и доступности медицинских услуг в стране, подчеркнув, что будет оказывать постоянную поддержку развитию центра.

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