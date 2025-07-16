Президент Казахстана подписал изменения в Налоговый кодекс

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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время брифинга в правительстве объяснил, почему в 2024 году не освоены миллиарды тенге из бюджета.





Среди причин премьер назвал снижение подрядчиками цены во время конкурсов на госзакупки. Сэкономленная разница в итоге накапливается и считается неосвоенными средствами.





Есть проекты, которые реализуются с опережением графика, а есть те, где средства недоосваивают - например, строительство дорог может затягиваться по разным причинам, в том числе из-за длительных конкурсных процедур. Неосвоенные средства оперативно перераспределяются через корректировку бюджета на те проекты, которые идут с опережением. Но из года в год определенная сумма остается. Эти деньги возвращаются в доход бюджета и никуда не деваются", - рассказал Олжас Бектенов.



