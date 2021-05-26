Президент Казахстана подписал поправки в закон о республиканском бюджете на 2021–2023 годы

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2021–2023 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Текст закона публикуется в печати.

Прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 год уточнен на основе скорректированных макроэкономических показателей.

Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2021 году оцениваются в 7204 млрд тенге, что на 279 млрд тенге выше утвержденного плана. Гарантированный трансферт из Национального фонда не меняется и сохранен в размере 2700 млрд тенге. Целевой трансферт из Национального фонда увеличен с 1 триллиона до 1850 млрд тенге.

Что касается расходов республиканского бюджета, то они прогнозируются в 15 334 млрд тенге. Дефицит бюджета спрогнозирован на уровне 3,5% к ВВП.

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