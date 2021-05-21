Парламент принял поправки в закон о республиканском бюджете

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - В ходе пленарного заседания сенат парламента РК депутаты одобрили поправки в закон "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прогноз макроэкономических показателей уточнен с учетом оперативных данных по росту экономики страны, тенденций на рынке нефти, а также на основе ожиданий по росту мировой экономики", - сказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, представляя законопроект в сенате.

Глава Миннацэкономики отметил, что по итогам апреля текущего года темп роста ВВП улучшился с минус 4,5% в январе до плюс 0,7%. Среднегодовая цена нефти определена на уровне 50 долларов за баррель. Прогноз роста экономики страны улучшен с 2,8% до 3,1%. Номинальный ВВП оценивается в 77,8 трлн тенге. Прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности улучшены с 4,1% до 5,2%, в строительстве - с 2,5% до 5%, информации и связи - с 3,8% до 6,5%.

Таким образом, прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 год уточнен на основе скорректированных макроэкономических показателей.

Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2021 году оцениваются в 7204 млрд тенге, что на 279 млрд тенге выше утвержденного плана. Гарантированный трансферт из Национального фонда не меняется и сохранен в размере 2700 млрд тенге. Целевой трансферт из Национального фонда увеличен с 1 триллиона до 1850 млрд тенге", - заявил министр.

Что касается расходов республиканского бюджета, то они прогнозируются в 15 334 млрд тенге. Дефицит бюджета спрогнозирован на уровне 3,5% к ВВП.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства