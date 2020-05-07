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Президент Казахстана подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий

06.05.2020, 08:36 10342
Президент Казахстана подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий
Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов", передает Kazakhstan Today.
 
Согласно документу. воинское звание генерал-лейтенант присвоено
 
Бектанову Мурату Карибаевичу,
 
Дандыбаеву Тимуру Тураровичу,
 
Дильманову Дархану Айткалиевичу,
 
Ермекбаеву Нурлану Байузаковичу,
 
Камалетдинову Султану Буркутбаевичу;
 
воинское звание генерал-лейтенант юстиции 
 
Сартаеву Дастану Шаймерденовичу;
 
специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности
 
Масимову Кариму Кажимкановичу;
 
классный чин государственный советник юстиции 2 класса
 
Асылову Берику Ногаевичу;
 
воинское звание генерал-майор:
 
Джазину Серику Кенжетаевичу,
 
Жоламанову Аскару Ахметовичу,
 
Жусупову Асану Куанышевичу,
 
Ильину Юрию Викторовичу;
 
специальное звание генерал-майор национальной безопасности:
 
Амерханову Аскару Баймерденовичу,
 
Кадырбекову Жанкозы Зекеновичу,
 
Манжуову Нурганату Нурбапаевичу;
 
специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан
 
Сагимбаеву Ермеку Алдабергеновичу;
 
специальное звание генерал-майор полиции:
 
Джумаханбетову Ерали Мусалиевичу,
 
Калайчиди Алексею Дмитриевичу,
 
Саденову Ержану Сапарбековичу,
 
Таймерденову Канату Данияровичу;
 
классный чин государственный советник юстиции 3 класса:
 
Мырзакерову Бауыржану Кыпшакулы,
 
Сулейменову Тимуру Каирбековичу;
 
высший квалификационный класс 3 категории:
 
Бектенову Олжасу Абаевичу,
 
Кабдуле Шынгысу Кайыпулы.
 

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