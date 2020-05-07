Президент Казахстана подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов", передает Kazakhstan Today.

Согласно документу. воинское звание генерал-лейтенант присвоено:

Бектанову Мурату Карибаевичу,

Дандыбаеву Тимуру Тураровичу,

Дильманову Дархану Айткалиевичу,

Ермекбаеву Нурлану Байузаковичу,

Камалетдинову Султану Буркутбаевичу;

воинское звание генерал-лейтенант юстиции

Сартаеву Дастану Шаймерденовичу;

специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности

Масимову Кариму Кажимкановичу;

классный чин государственный советник юстиции 2 класса

Асылову Берику Ногаевичу;

воинское звание генерал-майор:

Джазину Серику Кенжетаевичу,

Жоламанову Аскару Ахметовичу,

Жусупову Асану Куанышевичу,

Ильину Юрию Викторовичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

Амерханову Аскару Баймерденовичу,

Кадырбекову Жанкозы Зекеновичу,

Манжуову Нурганату Нурбапаевичу;

специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан

Сагимбаеву Ермеку Алдабергеновичу;

специальное звание генерал-майор полиции:

Джумаханбетову Ерали Мусалиевичу,

Калайчиди Алексею Дмитриевичу,

Саденову Ержану Сапарбековичу,

Таймерденову Канату Данияровичу;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

Мырзакерову Бауыржану Кыпшакулы,

Сулейменову Тимуру Каирбековичу;

высший квалификационный класс 3 категории:

Бектенову Олжасу Абаевичу,

Кабдуле Шынгысу Кайыпулы.

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