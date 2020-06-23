Президент Казахстана подтвердил участие в Параде Победы в Москве

Как ранее сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует принять участие в качестве почетного гостя в Параде Победы, который состоится в Москве 24 июня 2020 года", - написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.
Напомним, 26 мая президент РК принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в качестве почетного гостя на Параде Победы на Красной площади.
14 июня казахстанские военнослужащие во главе с заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майором Даулетом Оспановым прибыли в Москву для участия в параде.
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