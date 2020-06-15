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Казахстанские военнослужащие прибыли в Москву для участия в параде

14.06.2020, 10:18 11206
Москва. 14 июня. Kazakhstan Today - Парадный расчет военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана во главе с заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майором Даулетом Оспановым прибыл в Россию для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает Kazakhstan Today. 
 
Накануне самолет с участниками парада приземлился на военном аэродроме "Чкаловский" вблизи Москвы, сообщили в Министерстве обороны РК. 
 
В период подготовки казахстанские военнослужащие будут проживать в военном санатории "Звенигородский". В целях обеспечения безопасности здоровья участникам парада запрещено выходить за его пределы, кроме тренировок, чтобы исключить контакты с населением и людьми.
 
Военнослужащие перед убытием сдали ПЦР-тесты на коронавирус. ПЦР-тесты на наличие вируса участники парада будут сдавать каждые три дня. 
 
Подготовка будет осуществляться в строгом соблюдении карантинных мер с выполнением комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий: медицинский осмотр дважды в сутки, санитарная обработка и проветривание помещений, обеспечение военнослужащих необходимыми дезинфицирующими и медицинскими средствами индивидуальной защиты.
 
Тренировки будут проходить на парадной площадке подмосковного полигона "Алабино". Первая тренировка казахстанских военнослужащих в общем составе парадных расчетов запланирована на 15 июня.
 
 

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