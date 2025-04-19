Президент Казахстана поручил принять меры по снижению дефицита воды в Мангистауской области Дополнено
Актау. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области поручил правительству страны и фонду "Самрук-Казына" принять конкретные меры по снижению дефицита воды в регионе, сообщает пресс-служба главы государства.
В результате проведенной в 2023 году реконструкции пропускная способность магистрального водовода Астрахань - Мангышлак увеличилась с 110 до 170 тысяч кубометров в сутки. Однако он не может в полной мере удовлетворить потребности западного региона. К тому же, подаваемая по нему вода требует глубокой очистки, что повышает себестоимость питьевой воды. Правительству необходимо совместно с фондом "Самрук-Казына" принять решение по снижению дефицита питьевой воды в регионе", - заявил глава государства.
По его словам, с учетом высоких темпов естественного и миграционного прироста обеспечение населения питьевой водой является одной из главных проблем области.
Вместе с тем, из-за нехватки мощностей МАЭК по опреснению воды остро ощущается дефицит питьевой воды, особенно в летний период. В трех городах и 59 сельских населенных пунктах, несмотря на наличие централизованного водоснабжения, вода подается по графику. Суточный дефицит составляет 23 тысяч кубометров. Ведется строительство 6 опреснительных заводов и установок. Запуск проекта Кендерли позволит обеспечить питьевой водой жителей Жанаозена, сельских округов Тенге, Кызылсай, Рахат и Кендерли, а также создать дополнительные рабочие места. Важно завершить все работы в установленные сроки - в мае", - сообщил президент.
Он указал на высокую степень износа водопроводных и канализационных сетей в регионе.
Эксперты отмечают, что в качестве альтернативного источника водоснабжения региона питьевой водой возможно использование месторождения подземных вод Кокжиде в Актюбинской области. Следует всесторонне проработать проект и оценить его экономическую целесообразность. Эксперты также предлагают строительство водовода от месторождений Кокжиде, Айшуакское и Северо-Айшуакское до населенных пунктов Мангистауской и Атырауской областей. Протяженность водовода составит порядка 1400 километров с пропускной способностью 170 тысяч кубометров в сутки. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой 1,2 миллиона человек с возможностью дальнейшего увеличения подачи воды. В областном центре очень высокий уровень износа водопроводных сетей - 77%, в результате потери воды достигают 16%. В целом, плохое состояние водоснабжения и канализационной сети - серьезная проблема всего региона", - заявил президент.
В частности, отметил он, износ водопроводных труб в Актау составляет 77%, в Жанаозене - 59%.
Износ канализационной сети в Актау достиг 76%, в Жанаозене - 72%. Требуются конкретные решения. Что касается инициативы фермеров, живущих в отдаленных районах, по бурению водных скважин, то это неплохая идея. По расчетам, на эти работы потребуется 100 миллионов тенге, что позволит по меньшей мере 50 фермерам получить доступ к воде. Считаю, что эту инициативу нужно поддержать. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев должен совместно с акимом проработать этот вопрос", - добавил лидер Казахстана.
Дополнено 18.04.2025, 17.53
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области отдельно остановился на вопросах теплоснабжения Актау и реновации жилья, сообщает пресс-служба главы государства.
В настоящее время теплоснабжение Актау обеспечивает компания МАЭК. Однако мощностей предприятия не хватает, так как город быстро растет. В прошлом году в областном центре было построено и модернизировано 12 километров теплосетей, что позволило повысить надежность подачи тепла. Данную работу нужно продолжать. В 2024 году в регионе введено в эксплуатацию 846 тысяч квадратных метров жилья. Это на 20% выше планового показателя. В то же время в области 7% жилого фонда признано ветхим", - заявил глава государства.
По его словам, в капитальном ремонте нуждаются 177 многоквартирных домов.
Поэтому большого внимания требует вопрос реновации жилья. Как мне доложили, в Актау не завершено строительство 6 проблемных объектов долевого строительства, зафиксированы случаи точечной застройки. Правительству совместно с акиматом области нужно принять конкретные меры для решения этих проблем", - добавил президент.
Напомним, в прошлом году в правительстве обсудили уровень износа сетей водоснабжения Актау.