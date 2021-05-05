Президент Казахстана посетит Таджикистан с официальным визитом

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 - 20 мая текущего года по приглашению президента Эмомали Рахмона посетит Республику Таджикистан с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе визита запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном форматах. В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-таджикского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Отдельное внимание будет уделено активизации региональной кооперации, обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

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