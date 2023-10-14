Президент Казахстана предложил разработать концепцию сопряжения транспортных артерий на территории стран СНГ

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Бишкек. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе в заседания совета глав государств - участников СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям стран Содружества Независимых Государств, - В ходе в заседания совета глав государств - участников СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям стран Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба главы государства.





По его мнению, данный документ станет новым транзитно-логистическим кодом евразийского пространства с учетом интересов стран Содружества. Приоритетом в выступлении также было названо обеспечение продовольственной безопасности.





Нам следует активнее наращивать взаимодействие в развитии более продуктивного и экологичного сельского хозяйства. Необходимо создавать благоприятные условия для обмена передовым опытом, налаживания производственно-сбытовых цепочек, упрощения фитосанитарных и ветеринарных требований", - подчеркнул глава государства.





По словам президента, серьезные риски для устойчивого прогресса стран несет глобальное изменение климата.





В условиях ухудшения экологии, ползучего опустынивания, истощения водных ресурсов на территории многих государств СНГ эта проблема не должна отходить на второй план. По оценкам ООН, к 2050 году из-за климатических изменений дефицит питьевой воды может затронуть более пяти миллиардов человек. Уже сейчас страны Центральной Азии испытывают серьезные проблемы, вызванные повышением средней температуры на Земле", - подчеркнул глава государства.





Далее он проинформировал о ключевых проектах нашей страны в данной сфере. Касым-Жомарт Токаев отметил, что без консолидации совместных усилий преодолеть последствия экологических катаклизмов на евразийском пространстве невозможно.





Он считает исключительно важным наращивать конструктивное взаимодействие по этому направлению в рамках СНГ.





Касым-Жомарт Токаев призвал участников встречи продолжать активное взаимодействие в формате СНГ для преодоления возникающих вызовов, поиска новых сфер для усиления продуктивного сотрудничества





Ключевой задачей остается развитие тесных торгово-экономических связей. Рынки стран Содружества традиционно являются приоритетными для нас. По итогам прошлого года на государства СНГ приходится более четверти внешнеторгового оборота Казахстана. Эта позитивная динамика сохраняется и в этом году. Торговый оборот Казахстана вырос за 7 месяцев на 4,5% и составил 20,5 млрд долларов. Нам необходимо в полной мере использовать имеющиеся возможности для дальнейшего укрепления торговых связей", - заявил лидер Казахстана.





По его мнению, особое внимание следует уделить устранению торговых барьеров, созданию благоприятных тарифных условий и упрощению административных процедур. Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на важность развития транспортных коридоров на пространстве Содружества.





Нам необходимо воспользоваться своими уникальными географическими преимуществами и связать глобальные рынки, превратив наш регион в крупнейший транспортно-логистический хаб. В условиях формирования новой экономической географии мира и роста торговых потоков это направление обретает стратегическую значимость. Сегодня через Казахстан проходит около 80% сухопутных транзитных перевозок между Европой и Азией. Мы уделяем большое внимание дальнейшему развитию Транскаспийского транспортного маршрута, коридора Север - Юг, а также полноценному использованию возможностей железной дороги Казахстан - Туркменистан - Иран. Казахстан нацелен на ускоренную реализацию железнодорожных проектов Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз, Дарбаза - Мактаарал", - добавил глава государства.



