01.04.2025, 16:11 50426
Президент Казахстана с рабочим визитом посетит Узбекистан
Токаев примет участие в заседании саммита "Центральная Азия - Европейский союз"
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Узбекистан, сообщает пресс-служба главы государства.
По приглашению президента Шавката Мирзиёева 3-4 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Узбекистан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Самарканде президент Казахстана примет участие в заседании саммита "Центральная Азия - Европейский союз", а также проведет ряд встреч.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
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02.04.2025, 12:31 1851
Контрабанду товаров на сумму свыше 3 млрд тенге пресекла Погранслужба КНБ
Всего Погранслужба предотвратила свыше 1200 фактов контрабанды, в том числе незаконного перемещения через границу оружия, боеприпасов, наркотиков и ГСМ
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничная служба Комитета национальной безопасности отчиталась о результатах деятельности за март 2025 года.
В течение месяца Погранслужба во взаимодействии с компетентными органами привлекла к ответственности 3429 нарушителей законодательства РК, из которых 2995 - иностранные граждане.
Кроме того, предотвращено 1248 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:
- наркотических средств - 27 фактов, в том числе прекурсоров для изготовления синтетических наркотиков, общим объемом 750 литров;
- оружия, боеприпасов - 76 фактов;
- ГСМ - 656 фактов (более 54 тыс. литров), на общую сумму свыше 14,5 млн тенге;
- товаров народного потребления - 731 факт, на общую сумму более 3,1 млрд тенге;
- валюты - 157 фактов, на общую сумму свыше 2,8 млрд тенге.
В целях обеспечения экологической безопасности в прикаспийском регионе, в указанный период в акватории Каспия пресечено 20 фактов браконьерства. В естественную среду обитания выпущено 89 экземпляров (508 кг) рыб осетровых пород и 7 голов каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу", - уточнили в ведомстве.
У браконьеров изъяты средства незаконного лова, в том числе:
- плавательные средства - 10 ед;
- орудия браконьерского лова - 22,9 км сетей.
Сумма предотвращенного ущерба составила более 205 млн тенге.
Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в феврале в Казахстан пытались ввезти свыше 500 тысяч пачек контрабандных сигарет.
02.04.2025, 11:17 7581
Незарегистрированные мопеды будут ставить на штрафстоянку - МВД
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Незарегистрированные мопеды будут отправлять на штрафстоянку, с 5 апреля их эксплуатацию запретят, заявил в кулуарах мажилиса замминистра внутренних дел Игорь Лепеха.
По его словам, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 18 200 мопедов, а общее их количество неизвестно.
У нас в прошлом году получили 22 тыс. удостоверений данной категории, в этом - 2,5 тысячи. Кто-то мог получить, и не имея мопеда. Но пока вот так: сколько зарегистрируют, столько и будут ездить. Остальные будут стоять", - пояснил Лепеха.
Он добавил, что ЦОНы даже попросили увеличить время работы на эти дни, чтобы все успели зарегистрировать транспорт и ездить на законном основании.
Ранее в МВД заявили о росте аварий с мопедистами в Алматы. Только за 5 дней в городе произошло 23 ДТП с участием мопедов.
Напомним, требования об обязательной регистрации мопедов в РК вступят в силу 4 апреля. Правила регистрации разъяснили в МВД.
02.04.2025, 10:57 7846
В Туркестанской области пресекли незаконное изготовление и сбыт некурительных табачных изделий
Из незаконного оборота изъято более 10 млн единиц готовой запрещенной продукции
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Туркестан. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным изготовлением, сбытом и оборотом некурительных табачных изделий (снюс), которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан, сообщили в пресс-службе АФМ.
В результате спецоперации ликвидирован подпольный цех, действовавший на площади 1000 квадратных метров с ежедневным привлечением более 30 работников. Установлена вся схема преступной деятельности - от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в Астане, Алматы, Шымкенте и других регионах", - проинформировали в ведомстве.
По данным АФМ, из незаконного оборота изъято более 10 млн единиц готовой запрещенной продукции, свыше 14,4 тонны табака, что эквивалентно 28,8 млн разовых доз, более 3,3 тыс. литров ароматизатора и токсичных примесей, а также оборудование для производства.
Иная информация разглашению не подлежит.
02.04.2025, 10:22 11476
В шести регионах Казахстана создают новые лесные питомники
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В шести регионах Казахстана идет работа по созданию новых лесных питомников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Общий бюджет составляет 21,2 млрд тенге, по 3,5 млрд тенге на каждый питомник. Его мощность - 6 млн сеянцев. Строительство стартует в 2025 году. Начата разработка концепции по сохранению биоразнообразия", - проинформировали в пресс-службе.
Создаются новые особо охраняемые природные территории (ООПТ) - региональный парк "Мерке" (86 тыс. га), резерваты "Арал" (471 тыс. га) и "Жайық орманы" (46,9 тыс. га). Планируется расширение трех территорий - Устюрт, Каратау, Иле-Балхаш на 648 тыс. га. Внедряется автоматизация КПП и электронная система оплаты в 6 ООПТ. Открывается образовательный центр для лесников.
В правительстве напомнили, что с 2024 года реализуется президентская инициатива "Таза Қазақстан". В экодвижении уже приняли участие 6 млн человек, включая 230 тыс. волонтеров. Собрано 1,1 млн тонн мусора, высажено 1,6 млн деревьев. Утверждена концепция по развитию экокультуры до 2029 года, одобрены региональные планы.
Осуществляется посадка 2 млрд деревьев. С 2021 года высажено 1,145 млрд деревьев. Также ведется озеленение осушенного дна Аральского моря - запланирована посадка саксаула на 1,1 млн га.
В части решения проблем с твердыми бытовыми отходами сформирован пул из 94 проектов на 238 млрд тенге. Основные направления - строительство современных полигонов, развитие переработки и внедрение раздельного сбора отходов.
Продолжается работа по возвращению редких животных в природу. Реализуются программы по реинтродукции тигров, куланов и лошадей Пржевальского.
Как отметил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, на сегодня в республике обновляется материально-техническое оснащение, закупается лесопожарная техника, внедряются системы раннего обнаружения пожаров.
Для материально-технического обновления и усиления защиты лесов на закуп пожарной и лесопожарной техники из центрального бюджета направлено 5,4 млрд тенге, местными структурами выделено 6,7 млрд тенге. Ведется закуп тракторов, спецтехники и оборудования для эффективного тушения лесных пожаров.
Совместно с "Казахтелекомом" внедряются системы раннего обнаружения лесных пожаров. Начато обследование территорий 24 лесных хозяйств, включая "Жасыл Аймак" и "Семей орманы".
02.04.2025, 09:06 15326
Назначен заведующий отделом социально-экономической политики администрации президента РК
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Ракымжан Ерназар назначен заведующим отделом социально-экономической политики администрации президента Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Айдын Кульсеитов освобожден от должности заведующего отделом социально-экономической политики АП.
Ракымжан Ерназар родился в 1988 году в Талдыкоргане.
С 2020 по 2023 годы являлся заместителем заведующего отделом стратегического планирования администрации президента. С августа 2023 года - заведующий отделом стратегического планирования администрации президента.
01.04.2025, 19:37 41766
В Казахстане планируют увеличить максимальные размеры распределяемых сельхозземель
Меры направлены на повышение инвестиционной привлекательности аграрного сектора
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - К депутатам мажилиса обратились отраслевые общественные организации: -Зерновой союз Казахстана, Союз полеводов Казахстана по вопросу отмены постановления правительства по установлению предельных размеров земельных участков, которые могут находиться у одного собственника.
В целях повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель, развития сельских территорий и увеличения числа продуктивных аграрных предприятий прорабатываются вопросы увеличения максимальных размеров распределяемых сельскохозяйственных земель, сохранения прав землепользования и другие меры поддержки для добросовестных землевладельцев", - сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на запрос депутатов мажилиса.
Для координации данной работы при уполномоченном органе создана рабочая группа с участием представителей акиматов, органов прокуратуры, судебной администрации, органов по противодействию коррупции и НПП "Атамекен".
В настоящее время готовятся предложения местных властей с обоснованиями и расчетами по увеличению максимальных размеров распределяемых участков.
Акиматами Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей внесены расчеты по увеличению максимальных размеров земельных участков. Акиматами остальных областей предложено максимальные размеры оставить без изменений.
Таким образом, указанные меры направлены на повышение инвестиционной привлекательности аграрного сектора, обеспечение эффективного и рационального использования земель с соблюдением социальной ответственности субъектов рынка", - говорится в ответе на депзапрос.
Ранее после проведенной департаментом по управлению земельными ресурсами Западно-Казахстанской области проверки удалось вернуть в госсобственность 4750 гектаров незаконно переданных пастбищных угодий.
01.04.2025, 18:03 45571
Страны СНГ будут совместно выявлять коррупцию: Казахстан ратифицировал соглашение
Фото: Акорда
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции ратифицировал Казахстан, сообщает Акорда.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции", - говорится в сообщении.
Напомним, соглашение подписано Казахстаном, Арменией, Беларусью, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Его цель - повышение эффективности национальных усилий и сотрудничества в сфере противодействия коррупции.
В рамках документа предусмотрены объединение сил стран - участниц СНГ для преодоления рисков дальнейшего роста количества коррупционных преступлений и правонарушений, обеспечение обмена информацией и развитие взаимодействия в сфере антикоррупционного просвещения.
01.04.2025, 16:43 48381
В Алматы назначен новый глава управления экологии
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Назначен руководитель управления экологии и окружающей среды города Алматы, сообщили в акимате Алматы.
Распоряжением акима Алматы на должность руководителя управления экологии и окружающей среды города назначен Мирас Гайсин.
В разные годы Гайсин занимал руководящие должности в управлениях природных ресурсов акиматов Алматы и Астаны. С 2023 года занимал пост заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды Алматы.
Ранее президент Казахстана поручил уделить особое внимание вопросам экологии южной столицы.
Напомним, в феврале Алматы возглавил список самых грязных городов мира.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?