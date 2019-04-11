Президент Казахстана сменил посла в Иране

Астана. 10 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сменил посла в Иране, передает Kazakhstan Today.



"Указом главы государства Оразбай Асхат Тутхишбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Исламской Республике Иран", - сообщила пресс-служба Акорды.



Также отмечается, что Оразбай освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Индонезия, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Филиппины по совместительству.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства