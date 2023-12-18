Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной эмира Кувейта

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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Очередная легализация незаконно построенного жилья приведет к уклонению от соблюдения требований законодательства, написал в ответе на депутатский запрос от мажилисменов премьер-министр Алихан Смаилов.





За легализацию самостроя выступили представители Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, Болат Керiмбек, Асхат Рахимжанов, Ажар Сагандыкова и Наурыз Сайлаубай. В своем депзапросе мажилисмены просили содействия в единоразовой легализации прав граждан на земельные участки и строения, построенные без полного перечня разрешительных документов, под предлогом, что "обеспечение жильем населения является первостепенной социальной задачей любого государства".





Комментируя просьбу депутатов, Смаилов особо подчеркнул, что легализация создаст прецедент для узаконения прав граждан на земельные участки и строения, построенные без полного перечня разрешительных документов. Он напомнил, что в соответствии с действующим законодательством самостоятельное строительство объектов или их присвоение не допускается.





Премьер-министр напомнил, что в Казахстане в 2006-2007 и 2014-2016 годах уже проводили легализацию имущества по законам "Об амнистии в связи с легализацией имущества" и "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества".





В рамках вышеуказанных законов у граждан была возможность легализовать сооружения", - подчеркнул Смаилов.





По словам премьера, правительство выработало новые подходы по ужесточению контроля в сфере строительства.





Новая форма контроля с помощью информационных систем и сообщений в СМИ позволит своевременно проводить мониторинг качества строительства и пресекать нарушения", - написал премьер.





Также для повышения прозрачности в сфере строительства внедрена единая информационная система e-Qurylys. Она позволяет автоматизировать ежедневную работу субъектов строительства (заказчик, подрядчик, авторский и технический надзоры и другие) и сообщать о нарушениях в соответствующие органы.





Ужесточение контроля за качеством строительства, автоматизация и цифровизация отрасли также предусмотрены в разрабатываемом Строительном кодексе.





Данный вопрос находится на контроле правительства и местных исполнительных органов", - резюмировал Смаилов.





Ранее сообщалось, что в горах Алматы по решению суда снесли незаконно построенный жилой комплекс. Также 28 незаконных строений намерены снести в Актау. В городе уже снесены построенные с нарушениями жилой комплекс и таунхаус.



