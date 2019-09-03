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Президент Казахстана высказался о высоких ценах на авиабилеты

02.09.2019, 12:04 11368
Президент Казахстана высказался о высоких ценах на авиабилеты
Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о высоких ценах на авиабилеты, передает Kazakhstan Today.
 
Глава государства отметил, что цены в нашей стране высокие - от продуктов питания и одежды до стоимости различных услуг. 
 
"Например, вызывает вопросы, почему авиабилеты основного авиаперевозчика по наиболее востребованным маршрутам гораздо на дороже, порой до 30%, чем в Европе?!", - сказал глава государства, выступая с посланием народу Казахстана. 



Также глава государства отметил, что пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель.
 

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