Президент Казахстана высказался о высоких ценах на авиабилеты

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о высоких ценах на авиабилеты, передает Kazakhstan Today.

Глава государства отметил, что цены в нашей стране высокие - от продуктов питания и одежды до стоимости различных услуг.

"Например, вызывает вопросы, почему авиабилеты основного авиаперевозчика по наиболее востребованным маршрутам гораздо на дороже, порой до 30%, чем в Европе?!", - сказал глава государства, выступая с посланием народу Казахстана.













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