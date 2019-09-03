Президент Казахстана высказался о высоких ценах на авиабилеты

Глава государства отметил, что цены в нашей стране высокие - от продуктов питания и одежды до стоимости различных услуг.
"Например, вызывает вопросы, почему авиабилеты основного авиаперевозчика по наиболее востребованным маршрутам гораздо на дороже, порой до 30%, чем в Европе?!", - сказал глава государства, выступая с посланием народу Казахстана.
Напомним, сегодня президент поручил правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за сексуальное насилие и педофилию.
Также глава государства отметил, что пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель.
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