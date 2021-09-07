Президент назначил начальника генштаба Вооруженных сил РК

НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Марата Хусаинова начальником генштаба Вооруженных сил РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Распоряжением главы государства Хусаинов Марат Рахимович назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан - начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Как сообщалось ранее, после ЧП на складе боеприпасов в Жамбылской области министр обороны Нурлан Ермекбаев ушел в отставку. Новым министром ведомства назначен Мурат Бектанов.
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