Президент назначил начальника генштаба Вооруженных сил РК

НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Марата Хусаинова начальником генштаба Вооруженных сил РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением главы государства Хусаинов Марат Рахимович назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан - начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.









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