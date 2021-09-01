Новым министром обороны Казахстана назначен Мурат Бектанов

НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Мурата Бектанова министром обороны РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Распоряжением главы государства Бектанов Мурат Карибаевич освобожден от должности первого заместителя министра обороны Республики Казахстан - начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Кроме того, указом главы государства Ермекбаев Нурлан Байузакович освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан.
На эту должность назначен Мурат Бектанов.
Назначить Бектанова Мурата Карибаевича министром обороны Республики Казахстан", - говорится в указе президента.
Ранее сообщалось, что глава государства принял отставку Нурлана Ермекбаева.
26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов со взрывами. В результате погибли 15 человек, поиски еще одного продолжаются. Более 90 человек получили травмы. Министерство обороны прорабатывает несколько версий произошедшего, в числе которых нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия.
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