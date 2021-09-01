Новым министром обороны Казахстана назначен Мурат Бектанов

НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Мурата Бектанова министром обороны РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением главы государства Бектанов Мурат Карибаевич освобожден от должности первого заместителя министра обороны Республики Казахстан - начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

Кроме того, указом главы государства Ермекбаев Нурлан Байузакович освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан.

На эту должность назначен Мурат Бектанов.

Назначить Бектанова Мурата Карибаевича министром обороны Республики Казахстан", - говорится в указе президента.









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