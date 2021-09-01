Хроника ЧП на складе боеприпасов в Жамбылской области

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26 августа

Первая информация о взрывах и пожаре в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, поступила 26 августа.

Жители области публиковали в соцсетях фото и видео с места событий . В пресс-службе Минобороны сообщили, что "около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов". К тушению пожара были привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах и пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области.





В тот же день, в 22.00, к месту происшествия выехала специальная комиссия Министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.

На месте происшествия было проведено совещание с участием министра обороны, министра по чрезвычайным ситуациям, акима Жамбылской области, руководителей оперативных штабов госорганов. Скоординированы действия всех госорганов по ликвидации последствий происшествия, в том числе подразделений Вооруженных сил, департамента по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, акимата, медицинских учреждений. Военными организовано наблюдение за ситуацией на складе посредством подразделения беспилотных летательных аппаратов, оцепление района происшествия.

Кроме того, министр обороны с командующим войсками регионального командования "Юг" на бронетехнике въехали на территорию склада, где осмотрели динамику и первые последствия распространения пожара.

Выяснилось, что возгорание произошло на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и несколько взрывов инженерных боеприпасов.

Инженерные боеприпасы представляют собой приспособления для подрыва различных объектов, как природных (скал, гор), так и созданных (зданий, сооружений). Могут применяться также для подрыва техники и живой силы противника. Это заряды, фугасы, противопехотные и противотанковые мины, тротил и другие взрывчатые вещества. В отличие от артиллерийских и реактивных боеприпасов, инженерные боеприпасы не оснащены снарядами. При возгорании и взрыве они создают большую ударную волну, пламя и шумовой эффект. Но при этом не происходит дальнего разлета крупных частей, осколков и фрагментов", - проинформировали в Минобороны.

Спустя 15 минут с начала пожара, в 19.15, началась эвакуация жильцов близлежащих 16 домов военного городка. Затем была организована эвакуация жителей трех населенных пунктов, расположенных на удалении 3 километров от места происшествия. Военнослужащие срочной службы эвакуированы в воинские части Жамбылской области.

Взрывы с течением времени прекратились, но пожар продолжался.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев сообщил, что для жителей, эвакуированных с территории аварии, из областного центра подготовлено более 400 спальных мест. Дополнительно предусмотрена возможность подготовки около 1000 мест.





Пострадавших во время взрывов и пожара доставили в Таразскую городскую и районную больницы.

27 августа

Утром 27 августа поступило сообщение, что в больницах находятся 28 пострадавших при взрывах на складе боеприпасов, шестеро из них в тяжелом состоянии.

Также стало известно о четырех военнослужащих, погибших при ликвидации последствий ЧП.

Погибли двое военнослужащих по контракту: сержант Мешінбай Марат Сайлауулы, 1981 года рождения, ефрейтор Жанболатов Руслан Журсинбаевич, 1981 года рождения, и служащий военизированной охраны гражданин Далибаев Оразбек Дайрабекович, 1969 года рождения. Четвертым погибшим стал военный прокурор Южного региона полковник юстиции Арман Капезов.

Как сообщил на брифинге министр обороны Нурлан Ермекбаев, "через час после возгорания, в результате горения, произошли первые взрывы. Всего произошло более 10 относительно небольшой мощности взрывов с различным интервалом времени.

По словам министра, причины произошедшего сейчас выясняет созданная оперативно-следственная группа.

27 августа Министерство обороны создало в Таразском гарнизоне группу для оказания психологической помощи и реабилитации военнослужащим, гражданскому персоналу и членам их семей, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в Жамбылской области.

Официальный представитель МЧС республики Талгат Уали сообщил, что на взорвавшемся складе хранилось более 500 тонн тротила.

В тот же день стало известно о пятом погибшем военнослужащем. Им стал начальник пожарной команды старшина контрактной службы Надирбеков Еркин Ерикбаевич, 1992 года рождения, который непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов.

В МЧС уточнили, что во время взрывов радиус разлета осколков составил до двух километров, в связи с чем проведена эвакуация 710 жителей.

Также сообщалось, что в больницу поступили 49 сотрудников ДЧС.

Президент Казахстана призвал жителей Тараза и окрестных сёл соблюдать спокойствие и осторожность, поскольку работа по ликвидации последствий пожара продолжалась.

В Министерстве образования и науки сообщили, что среди пострадавших в Жамбылской области нет детей - из ближайших населенных пунктов в город Тараз, а также в села Сарыкемер и Кенес Байзакского района эвакуировали 83 ребенка.

Также стало известно, что от взрывов в Жамбылской области пострадали 11 объектов бизнеса, среди которых кафе, магазины, автозаправочная станция и автокемпинг.

В среду, 27 августа, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание по взрывам в Жамбылской области, в ходе которого поручил создать Межведомственную комиссию.

Возглавил МВК заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев сообщил о прекращении взрывов и возможности эвакуированным жителям вернуться в дома.





Он определил комплекс мер, которые должны быть предприняты в первоочередном порядке . Во-первых, для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации создана межведомственная государственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Романом Скляром, который в тот же день отправился на место ЧП. Во-вторых, президент поручил принять меры по социальной поддержке семей погибших граждан и оказанию помощи пострадавшим. В-третьих, Министерству здравоохранения поручено организовать комплексную медицинскую помощь раненым.

Очевидно, что в сфере хранения боеприпасов существуют системные проблемы. После событий в Арысе по моему поручению их начали последовательно решать. Данное происшествие показало, что требуется ускорить темпы работы в этом направлении", - сказал он.

Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел поручено провести тщательное досудебное расследование для выяснения обстоятельств происшествия и установления виновных.

МВД совместно с уполномоченными государственными органами следует принять комплексные меры по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и сохранности имущества. Комитету национальной безопасности, генпрокуратуре, МВД и другим уполномоченным госорганам предстоит принять меры по предотвращению распространения фейков и спекуляций", - поручил глава государства.

В тот же день стало известно, что министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев поручил должностным лицам ускорить работы по организации строительства двух баз хранения боеприпасов.

На месте взрыва в Жамбылской области найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личность сотрудников устанавливается", - сообщили в пресс-службе.

28 августа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем траура по погибшим при взрывах боеприпасов в Жамбылской области.

В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа", - написал глава государства в Twitter.





В МЧС РК сообщили, что на месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Таким образом, число погибших достигло 13 человек.

По словам министра обороны Нурлана Ермекбаева, военнослужащие продолжают работать в очагах, пожары все потушены, но имеются два тлеющих хранилища.

Все жители вернулись в свои дома, за исключением нескольких домов, построенных непосредственно вблизи от ограждения базы хранения. Военные саперы провели инженерную разведку и очистку участка железной дороги и ближайших населенных пунктов.

Президенту Казахстана начали поступать телеграммы соболезнования от лидеров зарубежных стран. Телеграммы поступили от президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, президента Республики Армения Армена Саркисяна, премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова. В телеграммах выражены слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

29 августа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении военных и спасателей, погибших в результате взрывов в войсковой части в Жамбылской области.





На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, 29 августа, около 12.20, был зафиксирован хлопок . Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было, сообщили в Минобороны.

Поиски пропавших двух человек продолжаются.





30 августа

Стало известно, что в результате взрывов в воинской части в Жамбылской области в трех населенных пунктах пострадали 118 строений, в том числе 106 жилых домов . Как сообщил аким области Бердибек Сапарбаев, из выявленных 106 домов 35 будут капитально отремонтированы, а также восстановят остальные 71, которым нанесено незначительное повреждение. На это будут направлены выделенные правительством средства и дополнительно - местного бюджета. Также к организации работ привлекут местных спонсоров.





Заместитель командира войсковой части 28349 подполковник Руслан Джилкибаев рассказал о тушении пожара на складе.









Инженерные боеприпасы, находившиеся в загоревшемся хранилище, по их техническим характеристикам не должны были взорваться . Поэтому пожарной командой воинской части было принято решение осуществлять локализацию возгорания и были привлечены пожарные расчеты ДПС", - сказал Руслан Джилкибаев.

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин вручил государственные награды близким родственникам огнеборцев , погибших при тушении пожаров на складе боеприпасов в Жамбылской области.

Сапёрами Министерства обороны обнаружено тело ещё одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло пятнадцати человек . Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты. Поиски одного пропавшего человека продолжается, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

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