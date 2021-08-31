Джилкибаев о пожаре на складе в воинской части: Боеприпасы не должны были взорваться

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НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - Заместитель командира войсковой части 28349 подполковник Руслан Джилкибаев рассказал о тушении пожара на складе, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Инженерные боеприпасы, находившиеся в загоревшемся хранилище, по их техническим характеристикам не должны были взорваться. Поэтому пожарной командой воинской части было принято решение осуществлять локализацию возгорания и были привлечены пожарные расчеты ДПС", - сказал Руслан Джилкибаев.
Он отметил, что причины взрывов должна установить комиссия, в которую включены квалифицированные эксперты.
Пожарная команда воинской части с первых минут приступила к тушению пожара. Остальной личный состав помогал эвакуации жителей близлежащих домов, был привлечен для оцепления района происшествия, усиления охраны других объектов воинской части. Все военнослужащие части, порядка 100 человек, были привлечены к мероприятиям в ходе данного происшествия", - сказал Джилкибаев.
Напомним, что в результате взрывов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, погибли 14 человек, продолжаются поиски еще двух. Пострадали около 100 человек.
Министерство обороны прорабатывает несколько версий произошедшего, в числе которых нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия.
В результате взрывов в ближайших населенных пунктах повреждены 118 строений, в том числе 106 жилых домов.
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