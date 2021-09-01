Токаев принял отставку главы Минобороны

Фото: Берик Уали

НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.





Дополнено. 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов со взрывами. 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов со взрывами. В результате погибли 15 человек , поиски еще одного продолжаются. Более 90 человек получили травмы.





Министерство обороны прорабатывает несколько версий произошедшего , в числе которых нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия.





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