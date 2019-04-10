Президент назначил посла Казахстана в Норвегии

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил посла Казахстана в Норвегии, передает Kazakhstan Today.



"Указом главы государства Ахинжанов Еркин Кадырбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Норвегия", - сообщила пресс-служба Акорды.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства