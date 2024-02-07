Президент объяснил отставку правительства
Фото: Акорда
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания мажилиса объяснил, почему принял отставку правительства, передает корреспондент агентства.
Правительство должно играть новую, важную роль, оперативно принимать решение, предпринимать действенные шаги. Нужно принимать смелые твердые решения, направленные на стимулирование и диверсификацию экономики на благо нашего народа. Необходимо адаптироваться к новым реалиям. Мы должны уметь противостоять новым вызовам, правительство должно быть готово к этому", - заявил глава государства.
По его словам, необходимо придать новый импульс деятельности правительства.
По этой причине я принял заявление об отставке Алихана Смаилова. Правительство под его руководством обеспечило стабильность во всех сферах", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Дополнено 06.02.2024, 16.30
В своем выступлении в ходе заседания мажилиса глава государства подчеркнул, что превращение Казахстана в передовую страну - это не просто лозунг, а конкретная цель, сообщает пресс-служба Акорды.
Прежде всего необходимо придать новый импульс социально-экономической политике. Следует пересмотреть приоритеты развития, принципы поддержки и задачи, стоящие перед отраслями экономики. В конечном счете государство в своей политике должно решительно перейти от бесконечных мер поддержки к содействию действительно качественному развитию. Пришло время, чтобы заниматься этим не на словах, а на деле", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент указал на то, что Налоговый и Бюджетный кодексы, законы о государственных закупках, о государственно-частном партнерстве основаны на совершенно новых принципах, и подчеркнул, что они должны стать надежной основой в ходе реализации новой экономической политики. По словам Касым-Жомарта Токаева, стоит задача устранить барьеры в тарифной политике, модернизировать аграрный сектор, разработать эффективные подходы к управлению и финансированию социальной сферы.
Важную роль здесь должно сыграть прежде всего правительство. Следует начать работу в новом темпе. Правительство в своей деятельности должно сочетать такие качества, как профессионализм, ответственность, оперативность, инициативность. Правительству необходимо принимать смелые, твердые решения, направленные на стимулирование и диверсификацию экономики во благо народа. Эта задача исключительной важности и носит стратегический характер", - добавил глава государства.
Напомним, вчера правительство Казахстана ушло в отставку.