Президент обратится к нации в середине марта

Фото: Facebook Берика Уали
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - В обращении будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию нашего общества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса 11 января заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами. В связи с этим глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации", - сообщил пресс-секретарь президент Берик Уали на своей странице в Facebook.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" и Конституционный закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".