Токаев подписал закон о сокращении полномочий Елбасы

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НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" и Конституционный закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подписанные законы, в частности, предусматривают изменения в Конституционный закон "О Первом Президенте - Елбасы", законы "О Совете безопасности", "Об Ассамблее народа Казахстана".

Кроме того, поправки предусматривают, что в число 30% квотируемых категорий на депутатские мандаты в мажилис будут входить не только женщины и молодежь, но и люди с инвалидностью.