Токаев подписал закон о сокращении полномочий Елбасы

Фото: elbasy.kz
Подписанные законы, в частности, предусматривают изменения в Конституционный закон "О Первом Президенте - Елбасы", законы "О Совете безопасности", "Об Ассамблее народа Казахстана".
Кроме того, поправки предусматривают, что в число 30% квотируемых категорий на депутатские мандаты в мажилис будут входить не только женщины и молодежь, но и люди с инвалидностью.
Напомним: принятыми поправками отменяется пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности.